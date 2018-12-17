С Богом и без Москвы
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Прошедший в субботу в Киеве собор православных церквей Украины оформил создание независимой от Москвы структуры, которая получила название Православная Церковь Украины (ПЦУ). 6 января 2019 г. Константинопольский патриархат планирует предоставить ПЦУ томос, который окончательно оформит появление новой автокефальной церкви. Но если для светских политиков, которые видят в украинской автокефалии только возможность дальнейшего размежевания с Москвой, вопрос закрыт, то для церковного мира все только начинается.
В работе собора приняли участие архиереи всех трех основных украинских церквей – Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), – а также четыре епископа Константинопольского патриархата, это говорит о том, что объединительный собор проходил, по сути, под эгидой константинопольского патриарха Варфоломея, отмечает религиовед Сергей Чапнин. Собор преследовал цель канонической легализации УПЦ КП и УАПЦ, возвращенных из раскола Константинополем, говорит Чапнин: в каноническое общение вернулись тысячи приходов и есть надежда, что большой православный раскол на Украине будет преодолен. Однако точку ставить рано. Добиться значительного представительства УПЦ МП на соборе не удалось (два епископа и несколько десятков священников-мирян), а РПЦ Московского патриархата оформление новой церкви ожидаемо не признала: отношения Москвы и Киева обещают быть крайне сложными.
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