С Богом и без Москвы

Для украинских политиков создание самостоятельной поместной церкви — это только финал размежевания с Москвой, но для церковного мира — это новая страница в истории

Статья опубликована в № 4718 от 17.12.2018 под заголовком: С Богом и без Кирилла

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Прошедший в субботу в Киеве собор православных церквей Украины оформил создание независимой от Москвы структуры, которая получила название Православная Церковь Украины (ПЦУ). 6 января 2019 г. Константинопольский патриархат планирует предоставить ПЦУ томос, который окончательно оформит появление новой автокефальной церкви. Но если для светских политиков, которые видят в украинской автокефалии только возможность дальнейшего размежевания с Москвой, вопрос закрыт, то для церковного мира все только начинается.

В работе собора приняли участие архиереи всех трех основных украинских церквей – Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), – а также четыре епископа Константинопольского патриархата, это говорит о том, что объединительный собор проходил, по сути, под эгидой константинопольского патриарха Варфоломея, отмечает религиовед Сергей Чапнин. Собор преследовал цель канонической легализации УПЦ КП и УАПЦ, возвращенных из раскола Константинополем, говорит Чапнин: в каноническое общение вернулись тысячи приходов и есть надежда, что большой православный раскол на Украине будет преодолен. Однако точку ставить рано. Добиться значительного представительства УПЦ МП на соборе не удалось (два епископа и несколько десятков священников-мирян), а РПЦ Московского патриархата оформление новой церкви ожидаемо не признала: отношения Москвы и Киева обещают быть крайне сложными.