Деньги уезжают за умами

Рост внутренней миграции снижает разницу в зарплатах в богатых и бедных регионах — но когда уезжают самые образованные, это становится проблемой

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Рост переселенческой мобильности россиян и оживление внутренней миграции в России в последние годы привело к существенному снижению разницы в зарплатах между богатыми и бедными регионами. Однако потенциал дальнейшего сближения невелик: стагнация в ряде регионов привела к росту числа отъезжающих с высшим образованием, которые не могут найти работу, устраивающую их по размеру зарплаты и уровню квалификации.

Лариса Смирных и Нурия Бураншина из Высшей школы экономики проанализировали в статье в журнале «Вопросы экономики» влияние внутренней миграции на конвергенцию заработных плат в 77 российских регионах в 2002–2016 гг. Авторы отмечают, что существенный прирост внутренней миграции после 2011 г. по сравнению с периодом 2002–2010 гг. (около 3,5 млн человек против 1,5–1,6 млн) отчасти был достигнут за счет изменения системы миграционного учета: до 2011 г. отмечались только люди, прожившие на новом месте год и более, после порог был снижен до девяти месяцев. Однако и внутри временного периода 2011–2017 гг., когда методология не менялась, число россиян, поменявших место жительства, выросло, по данным Росстата, на 35,5% – с 3,1 млн до 4,2 млн человек.