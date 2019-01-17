Мнения / Детали / Человек недели
Статья опубликована в № 4735 от 18.01.2019 под заголовком: Человек недели: Тереза Мэй

Пусть Мэй еще помучается

Провал плана Brexit не стоил Терезе Мэй кресла премьера, но теперь у нее есть только три дня, чтобы нащупать контуры нового плана
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После провала в парламенте голосования по плану выхода Великобритании из Евросоюза можно было ожидать, что к должности Терезы Мэй – «премьер-министр» – быстро добавится определение «бывший». За план, согласно которому после Brexit 29 марта у Великобритании еще несколько лет будут только обязанности (исполнять законы ЕС, платить в его бюджет, отдать под его экономический протекторат Северную Ирландию), но никаких прав, высказалось 202 депутата. Против – 432. Еще никогда, по крайней мере с начала ХХ в., правительство не проигрывало голосование с таким разгромным счетом. Оппозиция поставила вопрос о доверии.

Однако 325 членов палаты общин посчитали, что Мэй и дальше должна нести ответственность за поиск того, что не удалось найти за два года переговоров с соотечественниками и еврочиновниками. За (фактически) прекращение мучений премьер-министра проголосовало 306 депутатов. Теперь к понедельнику Мэй должна придумать, как сформулировать то, что не удалось сформулировать за два года: она пообещала составить контуры нового плана после консультаций со всеми парламентскими партиями.

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