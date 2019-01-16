Европейцы не готовы пересматривать условия Brexit

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Даже если парламент вынесет вотум недоверия правительству, Мэй имеет все шансы остаться премьером REUTERS

Провал в парламенте Великобритании соглашения об условиях выхода страны из ЕС (вечером во вторник документ поддержали лишь 202 из 650 членов палаты общин при 432 голосах против) уже на следующий день обернулся для премьер-министра Терезы Мэй обсуждением вотума недоверия ее правительству. Инициировал его лидер оппозиции Джереми Корбин. Правда, этому голосованию эксперты единодушно сулили более благоприятный для премьера исход.

Еще поздно вечером во вторник о поддержке Мэй объявили представители Демократической юнионистской партии, которые, несмотря на членство в правящей коалиции, голосовали против сделки с ЕС. Как пояснило тогда же агентство Reuters, вотум недоверия премьеру может привести к досрочным выборам, но далеко не все противники соглашения о Brexit готовы подвергнуть угрозе правление консерваторов. Поддержку правительству выразила и группа консерваторов-евроскептиков, тоже голосовавшая против сделки, сообщила BBC.

Если большинство депутатов, вопреки прогнозам, все же проголосуют в среду против правительства Мэй, то консерваторы должны будут либо сформировать новое правительство в течение 14 дней, либо объявить внеочередные выборы, поясняет BBC.

Впрочем, даже если парламент вынесет вотум недоверия правительству, Мэй имеет все шансы остаться премьером. В середине декабря фракция консерваторов уже рассматривала предложение о недоверии лично Мэй, но тогда ее противники успеха не добились. Поскольку повторное голосование однопартийцев за смену лидера может быть инициировано только через год, Мэй останется на посту, если только сама не примет решения об уходе, считает обозреватель Financial Times (FT) Роберт Шримсли. В таком случае, по его мнению, Великобритания останется с премьером, «от которого невозможно избавиться, но который не способен решить самый насущный для страны политический вопрос». В том, что Мэй скорее всего сохранит свой пост, уверен и обозреватель The Guardian Джон Грейс: «Несмотря на катастрофическое поражение, Мэй останется премьером. Премьером без понимания, что делать дальше».

Европа готова ко всему

Куда более неопределенными становятся перспективы договоренностей между Лондоном и Брюсселем. Отвергнутый парламентом вариант сделки предполагал, что после 29 марта 2019 г., когда Великобритания покинет ЕС, до 2020 г. будет действовать переходный период, в течение которого страна будет заключать торговые соглашения с членами ЕС и подчиняться его законам (он может быть продлен). Представители ЕС в среду заявили, что не намерены пересматривать условия заключенного с Мэй соглашения.

Великобритания должна сама сказать, что она предпримет, отметил координатор ЕС на переговорах о Brexit Мишель Барнье: «Соглашение, которого мы достигли с британским правительством, – <...> лучший из возможных компромиссов» (цитата по «Интерфаксу»).