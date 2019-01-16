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Times узнала о возможном переносе Brexit на 2020 год

Официальные лица Евросоюза изучают возможность отсрочки Brexit до 2020 г. после того, как Германия и Франция заявили о готовности продлить переговоры о выходе Великобритании из-за ЕС, пишет газета The Times со ссылкой на источники.

Ранее чиновники ЕС рассматривали возможность переноса Brexit на три месяца — с конца марта на конец июня.

Сейчас достигнутая Лондоном и Брюсселем договоренность предполагает, что после 29 марта, когда страна формально должна покинуть союз, до 2020 г. будет действовать переходный период, в течение которого она будет заключать торговые соглашения с членами ЕС и подчиняться его законам (этот период может быть продлен).

Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил в среду, что на данный момент проект соглашения об условиях отделения Великобритании от ЕС не подлежит пересмотру. ЕС не может сейчас предпринимать какие-либо шаги, «мы ждем следующих шагов от Великобритании», пояснил он.

Он также отметил, что Великобритания не запрашивала у ЕС возможности отложить дату Brexit на более поздний срок. Если такой запрос поступит, то все остающиеся в ЕС 27 стран должны единогласно принять решение.