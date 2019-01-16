Что ждет Великобританию после провала плана Терезы Мэй

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Британский парламент теперь сделает всё, чтобы избежать неконтролируемого выхода из ЕС, надеются аналитики. В ближайшие дни Тереза Мэй будет встречаться с представителями всех фракций Matt Dunham / AP

План выхода Великобритании из Евросоюза, который премьер-министр Тереза Мэй согласовывала с Брюсселем около полутора лет, во вторник был решительно отвергнут палатой общин британского парламента. Его поддержали 202 депутата, 432 проголосовали против. Договоренность предполагает, что после 29 марта, когда страна покинет союз, до 2020 г. будет действовать переходный период, в течение которого она будет заключать торговые соглашения с членами ЕС и подчиняться его законам (этот период может быть продлен).

Провал плана, как ни удивительно, повышает вероятность того, что какое-то соглашение с ЕС все-таки будет достигнуто, а разрыва без договоренности, т. е. жесткого Brexit, удастся избежать, полагают аналитики.

Фунт устоял

Примерно так же, по всей видимости, считают и участники рынка. Курс фунта стерлингов в среду держится около уровня 1,285 фунта за доллар, на котором находился до голосования. Во вторник вечером, когда стали известны результаты, он упал до 1,27 фунта, но быстро восстановился. Рынки оценивают риски жесткого Brexit или возможных досрочных выборов, отмечает Дин Тернер, экономист по Великобритании UBS Global Wealth Management: «Хотя первого нельзя исключать, вероятность такого исхода, похоже, в последние недели снизилась, учитывая то, что парламент выразил желание избежать его. То, что курс фунта не стал падать сразу после голосования, поддерживает эту точку зрения».

Инвесторы делают ставку на то, что результаты голосования могут привести к более мягкому подходу в вопросе о Brexit и тем самым снизить неопределенность, которая подрывает экономический рост, цитирует The Wall Street Journal Пола Дэйлза, главного экономиста по Великобритании Capital Economics.