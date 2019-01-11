Авто / Автомобильная промышленность
Статья опубликована в № 4730 от 11.01.2019 под заголовком: Ford режет издержки

Ford оптимизирует убыточный бизнес в Европе

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Американский автопроизводитель уже много лет несет убытки в Европе, отмечает Reuters. Но Ford теперь поставил цель достичь 6%-ной операционной прибыли в Европе в долгосрочной перспективе. Для этого Ford реорганизует бизнес в Европе в три подразделения, объявил автоконцерн 10 января. Одно будет заниматься пассажирскими автомобилями, второе – грузовыми, а третье – импортировать нишевые модели, как Mustang. Ford покинет сегмент минивэнов и сосредоточится на выпуске кроссоверов. Также компания закроет завод в Бордо во Франции и объединит офисы Ford U.K. и Ford Credit в Великобритании. Кроме того, Ford ведет переговоры о сокращениях с профсоюзом рабочих на заводе в немецком Саарлуисе, где компания прекратит выпускать модель C-Max.

Стивен Армстронг, президент Ford EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка), отказался назвать, сколько точно рабочих мест планирует сократить компания. Он только сказал, что это будут «тысячи». Сейчас на Ford в Европе работает 53 000 человек, пишет Automotive News. Убыток Ford до уплаты процентов и налогов в регионе в III квартале составил $282 млн по сравнению со $192 млн годом ранее.

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