Парламент отклонил проект выхода Великобритании из ЕС

Frank Augstein / AP

Британский парламент отклонил проект соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза, передает Sky News. Документ был подготовлен кабинетом Терезы Мэй и согласован ею с Брюсселем на саммите ЕС 25 ноября. Мэй настаивала на принятии парламентом именно этой редакции соглашения, заявляя, что альтернативного варианта у нее нет.

Против соглашения проголосовало большинство членов палаты общин – 432 парламентария, в поддержку документа отдали голоса 202 депутата. Палата находится под контролем консерваторов, на которых приходится 317 мандатов; на втором месте – лейбористы, их 256. Остальные партии имеют в палате от одного до 35 мандатов.

Лидер лейбористов Джереми Корбин внес в парламент предложение о выражении вотума недоверия правительству Мэй, сообщает Sky News.

Как отмечал Reuters ранее во вторник, результаты голосования повлияют на 67 млн человек, проживающих в Великобритании, и на будущее Евросоюза. «Многие историки, политологи и законодатели говорят, что это голосование станет самым важным после окончания [Второй мировой] войны», – написало агентство.

Основные положения подготовленного Мэй соглашения Великобритания и ЕС согласовали параметры соглашения о Brexit в ноябре 2018 г. По условиям достигнутых Мэй с Брюсселем договоренностей Великобритания формально выйдет из ЕС 29 марта. После этого начнется переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 г. Во время переходного периода Великобритания все еще будет членом Таможенного союза ЕС и Европейского единого рынка. Однако к концу переходного периода стороны должны будут договориться об условиях сотрудничества в области торговых отношений. Решать спорные вопросы должна была специальная комиссия, в которую вошли бы официальные представител Лондона и Брюсселя.

Одним из спорных пунктов подготовленного проекта соглашения был вопрос о границе между входящей в ЕС Ирландией и частью Великобритании – Северной Ирландией. По мнению противников соглашения Мэй, одобренный Брюсселем механизм негативно скажется на торговых отношениях и ограничит суверенитет Великобритании.

После отклонения проекта соглашения правительство должно в течение трех дней сформировать план дальнейших действий.

Три сценария развития ситуации

После отказа парламента ратифицировать соглашение возможны три сценария развития ситуации – от так называемого жесткого Brexit (сценарий, при котором Великобритания выходит из ЕС без соглашения) до отмены Brexit вообще. Любой из вариантов будет иметь огромное значение не только для экономики и политики Великобритании, но и для всей Европы, приближается тяжелый и непредсказуемый политический кризис, пишет BBC. Ни один из возможных сценариев сейчас не набирает необходимого количества голосов.

● Жесткий Brexit

Если Великобритании придется выйти из ЕС без соглашения, страна погрузится в хаос, неоднократно говорила Мэй. Такого же мнения придерживается министр международной торговли Лиам Фокс. «Я не считаю, что выход без соглашения – это самоубийство. Это нанесет ущерб нашей экономике, но это можно пережить», – приводит его слова The Guardian. С другой стороны, перспектива остаться в составе ЕС – это «катастрофа, от которой мы можем и не оправиться», заявил Фокс. По его словам, отказ от выхода из ЕС приведет к росту популистских настроений. Против жесткого варианта Brexit выступает и большинство в палате общин, опасаясь тяжелого удара по экономике Великобритании и стран ЕС, отмечает ВВС. В свою очередь евроскептики считают, что Brexit без сделки не станет катастрофой и в итоге пойдет на пользу британской экономике.

● Отставка Мэй и роспуск правительства

После разгромного голосования Мэй может уйти в отставку и объявить досрочные парламентские выборы. Если же она останется на своем посту, то лейбористы могут инициировать повторный вотум недоверия правительству. Лидер лейбористов Джереми Корбин на протяжении последних месяцев несколько раз заявлял, что если сделка провалится, то его партия поставит вопрос о доверии Мэй.

Если в этом случае большинство палаты общин проголосует против правительства Мэй, то консерваторы должны будут либо сформировать новое правительство в течение 14 дней, либо объявить внеочередные выборы, отмечает BBC.

● Повторный референдум

Правительство Мэй и евроскептики выступают против проведения повторного референдума о выходе из ЕС. Однако если Мэй уйдет в отставку и будет сформировано новое правительство, то такой сценарий станет вероятным. Сторонники повторного референдума надеются, что британцы «передумают» и откажутся от Brexit. Но предсказать результаты повторного голосования невозможно, признает BBC. По данным аналитической компании YouGov, сейчас за Brexit проголосовали бы 39% британцев, против – 46%, еще 15% не смогли сделать выбор. Но похожие результаты показывали опросы и перед референдумом 2016 г., отмечает BBC.

Сама Мэй во вторник заявила, что повторный референдум может только усилить разобщенность по вопросу Brexit.

Позиция Мэй

Перед голосованием Мэй выступила с короткой речью. Она сказала, что некоторые депутаты рассчитывают, проголосовав за проект соглашения, заставить правительство вернуться к переговорам с Брюсселем, чтобы получить более выгодные условия для выхода Великобритании из ЕС. Однако, по ее словам, ЕС не собирается возобновлять переговоры. Подготовленный проект «обеспечивает основу для долгосрочного экономического партнерства с ЕС», сказала Мэй. Она раскритиковала призывы Корбина проголосовать против проекта соглашения. По словам Мэй, Корбин преследует циничный курс. Он утратил право требовать лояльности от лейбористов, придерживающихся более прагматичного взгляда, сказала она.

Накануне 14 января премьер уже призывала депутатов поддержать проект соглашения. Тогда она говорила, что некоторые парламентарии используют «любые доступные средства, чтобы отложить или даже отменить Brexit». «На сегодня наиболее вероятна парализация [процесса] в парламенте, что создает риски срыва Brexit», – сказала она. Мэй заявила, что в случае отклонения проекта соглашения доверие к демократическим институтам Великобритании будет подорвано. Премьер отмечала, что предложенная ею сделка отражает итоги референдума о выходе из ЕС и содержит «детальный и практичный план для светлого будущего».

В тот же день депутаты поинтересовались у Мэй, готова ли она перенести срок выхода Великобритании из ЕС во избежание Brexit без сделки, если парламент проголосует против проекта соглашения. Премьер от ответа на этот вопрос уклонилась. Сейчас выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта.

Каковы были шансы Мэй

Голосование в парламенте должно было состояться еще 11 декабря. Но всего за день до этого Мэй перенесла его на январь из-за высокой угрозы поражения. Накануне нового голосования Sky News сообщил, что за пять недель ситуация не изменилась – проект соглашения о Brexit готовы были поддержать менее 200 из 650 членов палаты общин, против собирались проголосовать не менее 420 депутатов. Поражение Мэй неизбежно, ей не хватит более 100 голосов, констатировали эксперты телеканала. Схожее мнение высказывала и Financial Times. Газета прогнозировала, что при самом худшем раскладе Мэй проиграет с перевесом в 225 голосов: 423 «против», 198 «за» (при этом FT не учла голоса 17 депутатов, чья позиция на протяжении последнего месяца была неоднозначной). Анализ Sky News и FT основывался на ранее сделанных депутатами заявлениях в СМИ, во время парламентских дебатов, а также на их сообщениях в соцсетях.

Акция протеста перед зданием британского парламента