Как букмекеры оценивают шансы на Brexit

В 2016 году они не смогли верно предсказать исход референдума, теперь ситуация еще сложнее

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Отсутствие одобренной сторонами договоренности о принципах выхода Великобритании из ЕС сильно меняет шансы на исход процесса Brexit Simon Dawson/REUTERS

Неопределенность вокруг Brexit настолько велика, что букмекеры предпринимают новые попытки заработать на запланированном выходе Великобритании из Евросоюза. Два года назад они просчитались, неверно предсказав исход референдума о Brexit. Но в этот раз им будет еще сложнее, так как вариантов развития событий теперь намного больше.

Ставки на исход референдума в 2016 г. достигли 120 млн фунтов ($152 млн по текущему курсу), что стало рекордом для неспортивных событий в Великобритании, писала Financial Times. Однако некоторые букмекеры тогда понесли убытки. Причем вскоре выяснилось, что результаты голосования оказались не такими уж и неожиданными. Ставок на выход страны из ЕС было больше, просто их размер был значительно меньше, чем у тех, кто ожидал, что страна останется в блоке. Так, в Ladbrokes средний размер ставок на сохранение членства в ЕС был равен 400 фунтов, а на выход – 70 фунтов. В результате, в день референдума Ladbrokes оценивала вероятность Brexit не выше 10%.

Именно такие прогнозы широко тиражировались, и это заставляло многих верить, что британцы проголосуют против Brexit, а трейдеров и инвесторов – делать ставки на такой исход голосования на финансовых рынках.

«Большинство игроков поддерживали «выход», но это не влияло на котировки. Значение имеют только суммы, – пояснял после референдума Мэттью Шеддик из Ladbrokes. – Одна ставка на 10 000 фунтов равноценна 10 000 ставок на один фунт».

Ladbrokes все-таки смогла тогда получить небольшую прибыль, в отличие от William Hill, которая понесла 400 000 фунтов убытка.

Но в 2016 г. было только два варианта исхода референдума о членстве страны в ЕС. Теперь возможных сценариев множество, пишет The Wall Street Journal.