Соглашение о выходе Британии из ЕС может с треском провалиться в парламенте

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Если соглашение в каком-либо виде не будет принято, Великобритания покинет ЕС без сделки 29 марта 2019 г. Frank Augstein / AP Photo

Во вторник в палате общин британского парламента пройдет голосование по соглашению о выходе из Евросоюза (ЕС), разработанному кабинетом Терезы Мэй и одобренному на саммите ЕС 25 ноября. Изначально голосование было назначено на 11 декабря, но за день до этого Мэй объявила о переносе процедуры, чтобы избежать неминуемого поражения. К середине января ситуация практически не изменилась: многие депутаты и аналитики считают, что проигрыш Мэй предрешен, передает Sky News. По его подсчетам, против сделки проголосуют как минимум 422 депутата, за – лишь 198. Всего в палате общин 650 депутатов, 317 из них – консерваторы, 256 – лейбористы. Против сделки собираются голосовать не только все лейбористы и партии из Северной Ирландии и Шотландии, но и около 100 консерваторов, уточняет The Guardian. Таким образом, Мэй не хватит более 100 голосов.

Тем не менее в понедельник премьер еще раз призвала парламентариев поддержать ее, подчеркнув, что некоторые депутаты используют «любые доступные средства, чтобы отложить или даже отменить Brexit». Если им это удастся, то, по ее словам, доверие к демократическим институтам Великобритании будет подорвано. Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил BBC, что, если сделка провалится, его партия намерена поставить вопрос о доверии правительству Мэй.