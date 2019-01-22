От редакции
Статья опубликована в № 4738 от 23.01.2019 под заголовком: Померимся ветвями

Зачем Думе новые полномочия

Заявку на расширение полномочий парламенту хорошо бы предварить активацией уже имеющихся, но пока невостребованных
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Идея спикера Госдумы лечить дисбаланс распределения полномочий между ветвями российской власти радикально – правкой Конституции – выглядит заявкой на расширение территории своего влияния в условиях, когда многие уже имеющиеся у парламента права и возможности остаются невостребованными.

В понедельник председатель нижней палаты Вячеслав Володин снова вернулся к своей декабрьской еще мысли о целесообразности проверки соответствия норм Конституции современным требованиям. По мнению Володина, должный баланс ветвей власти в нынешней Конституции отсутствует и было бы целесообразно расширить полномочия Федерального собрания, прежде всего – для парламентского контроля правоприменения.

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