Статья опубликована в № 4740 от 25.01.2019 под заголовком: Долгий прорыв блокады
Долгий прорыв блокады
Историк Вячеслав Мосунов о том, почему на снятие блокады понадобилось 872 дня
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РИА Новости
Захват Ленинграда был одной из ключевых целей плана «Барбаросса», а его оборона – важнейшей задачей Красной армии в начальный период войны. Попытки нацистов задушить оборонявшие Ленинград советские войска и его жителей голодом и одновременно стремление советского военно-политического руководства спасти важнейший экономический и политический центр обусловили крайне упорную борьбу за прорыв блокады.
Попытки прорыва блокады предпринимались неоднократно, но полностью снять блокаду удалось только 27 января 1944 г. И определяющим фактором возможности ее снятия была ситуация не только на северо-западе, но положение на всем советско-германском фронте.
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