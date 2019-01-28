Китайский пример заразителен

Китаист Леонид Ковачич о том, как Россия может опередить Китай в части контроля за интернетом

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Денис Абрамов / Ведомости

В части контроля интернета Россия давно берет пример с Китая. Внесудебная блокировка сайтов, система идентификации пользователей мессенджеров – все это китайцам знакомо с 2000-х гг. Теперь же ученик вполне может обойти самого учителя, по крайней мере на законодательном уровне. Новейшая российская инициатива в этой области – законопроект сенаторов Андрея Клишаса и Людмилы Боковой, а также депутата Андрея Лугового о суверенном интернете – предлагает создать собственную систему корневых серверов для рунета, по сути – российский интранет, независимый от всемирной сети.

Авторы законопроекта об автономной работе российского сегмента интернета ссылаются на агрессивный характер стратегии национальной кибербезопасности США, принятой в прошлом году, но это только предлог. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что законодательные изменения направлены на обеспечение устойчивой работы рунета в случае, если он будет отключен от всемирной сети. Несмотря на то что реальных прецедентов умышленного отключения от интернета какой-либо страны еще не было, а отключить от интернета Россию технически практически так же сложно, как и США, законопроект поддержали российские силовые структуры, интернет-компании и Роскомнадзор.