Зачем Google примиряется с цензурой

Google стремится снова попасть в Китай. О том, что компания работает над поисковиком для китайского рынка под кодовым названием Dragonfly для смартфонов на OC Android, сообщил в начале августа The Intercept со ссылкой на внутренние документы компании. Поисковик будет фильтровать контент согласно требованиям китайского законодательства и не показывать в результатах поиска ссылки на запрещенную китайской цензурой информацию. Причем блокироваться нежелательный с точки зрения китайских властей контент будет во всех разделах поисковика: и поиск файлов, и картинок, видео и т. д. В Google информацию от The Intercept не подтвердили (но и не опровергли), просто заявив, что не будут комментировать спекуляции.

Исторически в Google всегда придерживались принципа «Не быть злом» (Don’t be evil). Собственно, на этом и была основана корпоративная этика компании. Когда Google в 2010 г. ушел из Китая, один из основателей компании – Сергей Брин, родившийся в СССР, говорил: «Меня это беспокоит больше других, потому что я родился в тоталитарной стране и наблюдал все это в первые годы своей жизни». Может быть, в Google лукавят, говоря, что покинули Китай лишь из-за неприятия компанией цензуры: ведь до 2010 г. Google работал в Китае и фильтровал контент согласно всем правилам «великого китайского файервола». Но потом на почтовые сервисы gmail стали совершаться хакерские атаки, Google стал вести трафик через гонконгские серверы (свободные от файервола) и отказался подчиняться требованиям властей вводить фильтры на контент. Но почему он отказался – из-за идеологических соображений, из соображений корпоративной безопасности или по иной причине – вопрос открытый.

Весной 2017 г. серьезный раскол в Google внес Project Maven минобороны США: компания в рамках проекта разрабатывала алгоритмы компьютерного зрения для анализа видеоизображения с военных дронов. Петицию против этого проекта подписало более 4000 сотрудников Google, посчитавших, что участие компании в военных разработках противоречит тому самому принципу «Не быть злом». Более 10 ведущих инженеров компании даже уволились, не желая работать над проектом. В результате под давлением своих же сотрудников Google два месяца назад отказался продлевать сотрудничество с Пентагоном после 2019 г.

Кстати, нынешнюю утечку, если верить The Intercept, организовал как раз кто-то из несогласных сотрудников. В отличие от достаточно публичного Project Maven проект Dragonfly был камерным, о нем знали всего около 100 человек. И все равно нашлись те, кому претила сама мысль о сотрудничестве компании с государством в ограничении свободы слова в интернете.

Дело ведь не ограничивается лишь фильтрацией интернет-контента. По данным The Intercept, кроме поисковика компания также разрабатывает для китайского рынка агрегатор персонифицированных новостей на основе искусственного интеллекта. Такой продукт – Jinri Toutiao («Сегодняшние заголовки») – в Китае уже есть. Искусственный интеллект по определенному алгоритму анализирует действия человека в сети: какие поисковые запросы он вводил, какие посты в соцсетях читал, какие покупки совершал, и на основании этого массива данных делает выводы о том, какой контент человеку может быть интересен. Jinri Toutiao справляется на ура: как правило, людям действительно оказывается интересно читать ту подборку контента, которую делает для них эта программа.

Но есть нюанс: согласно китайскому закону о кибербезопасности, вступившему в силу в 2017 г., организаторы распространения информации (к ним можно причислить и Jinri Toutiao, и Google) обязаны в любой момент по первому требованию передавать правоохранительным органам информацию о пользователях. Значит, если Google будет работать в Китае, ему волей-неволей придется помогать китайским властям осуществлять слежку за людьми.

По данным Bloomberg, Google также ведет переговоры с китайской Tencent о запуске в стране облачного сервиса. Если проект будет запущен, то все, что хранится в облаке, по сути, будет доступно китайским властям. Yahoo, например, уже сильно подпортила себе репутацию после того, как власти КНР арестовали журналиста, у которого нашли «подозрительный контент». Доступ к этому контенту властям предоставила Yahoo, исполняя требования законодательства.

Возникает вопрос: почему же Google действует наперекор своему главному принципу и идет навстречу цензуре?

Чтобы обосновать идеологически стремление Google вернуться в Китай, нынешний гендиректор компании Сундар Пичаи придумал новый лозунг: «Google для всех. Мы хотим присутствовать в Китае и предоставлять свои услуги китайцам. Я забочусь о том, чтобы Google был в каждом уголке земного шара».

Тем не менее в основном мотивы Google, скорее всего, определяются бизнес-интересами. Мировые технологические гиганты – Google, Facebook – достигли определенного предела на мировых рынках. Акции Facebook недавно упали почти на 20% после публикации квартального отчета. Рост ключевых показателей – аудитории и выручки – впервые оказался ниже прогнозов. Более того, финансовый директор Facebook Дэвид Венер заявил, что в дальнейшем показатели роста будут еще ниже.

Компаниям как воздух нужен большой неосвоенный рынок. Возможно, поэтому они и пытаются попасть в Китай, иногда прогибаясь под требования местных властей. Apple согласилась передать данные пользователей китайского сегмента iCloud местной компании. Facebook объявил об открытии филиала в китайском Ханчжоу и намерениях создать там инновационный хаб (правда, спустя сутки власти КНР почему-то отозвали разрешение на открытие филиала, сославшись на нарушения административных процедур). Google, видимо, тоже хочет быть в мейнстриме.

Другой вопрос, получится ли у Google достичь своих целей и монетизировать свое присутствие на огромном китайском рынке. Пока компания отсутствовала в Китае, практически монопольное положение занял ее китайский конкурент Baidu – сейчас у нее более 70% рынка. Уже создана целая экосистема с интегрированными в Baidu сервисами – видео, музыки, навигации и т. д., это фактически китайский аналог Google, технологический гигант, занимающийся разработкой такой же палитры аналогичных интернет-сервисов для внутреннего рынка. Также компания активно инвестирует в разработки искусственного интеллекта, самоуправляемых автомобилей и т. д. Естественно, власти страны всячески способствуют тому, чтобы у лояльной им компании было монопольное положение.

Поэтому весьма вероятно, что, даже несмотря на все уступки от Google, компания просто не сможет восстановить свои позиции в Китае и будет довольствоваться мизерной долей. А вот китайские власти от этого могут выиграть существенно. Ведь признание международным технологическим гигантом китайских правил интернета создает опасный прецедент легитимизации цензуры. Тогда власти КНР в случае чего всегда смогут подчеркнуть незыблемость «интернет-суверенитета» аргументом, что даже Google работает по местным правилам.

Простым же китайским интернет-пользователям едва ли нужен Google с цензурой. Ведь все аналогичные продукты в Китае и так уже есть. Вместо Google – Baidu, вместо Twitter – Weibo, вместо WhatsApp – Wechat, вместо Quora – Zhihu. С другой стороны, на фоне слухов о возвращении Google в Китай крупнейший китайский информационный портал Sina Caijing провел интернет-опрос: если бы сейчас в Китае были Google и Baidu, что бы вы выбрали? 72% опрошенных выбрали Google. Правда, проголосовать успело лишь чуть больше 10 000 человек: через несколько часов страница с опросом была удалена.-