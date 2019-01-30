Мнения / Детали / Цифра недели
Статья опубликована в № 4744 от 31.01.2019 под заголовком: Цифра недели 5,3%

Почему экономика России стала миром загадок и чудес

Власти не могут объяснить, как их обещания «сбываются» по Росстату
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5,3% – таким стремительным, если верить пересмотренным данным Росстата, был рост строительства в 2018 г. Прошлый год вообще оказался богат масштабными и загадочными событиями, о которых экономисты не подозревали вплоть до публикации данных Росстата. Сперва выяснилось, что российский бизнес, годами не желавший вкладывать в развитие производств, в III квартале 2018 г. резко увеличил инвестиции – на 5,2% год к году. Возможно, мечты правительства о скачке инвестиций, за которым последует экономический прорыв России, начали сбываться раньше времени? Все-таки скачок запланирован на 2021 г., а прорыв – на 2024-й. Одна проблема – никто не мог понять, что, собственно, было проинвестировано: строительство сокращалось, рост импорта и выпуска в машиностроении замедлялся.

Но на этом чудеса не закончились: согласно новым данным Росстата околонулевой, по данным за 11 месяцев 2018 г., рост строительства по итогам всего года превратился в рекордный за десятилетие. Министр экономического развития Максим Орешкин сразу же повысил оценку роста российского ВВП за 2018 г. с 1,8 до 2%, экономисты указывали, что его теперь можно оценить и выше – в 2,1%. Еще один прогноз курирующего Росстат Минэкономразвития неожиданным образом сбылся.

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Комментарии
Zhabua
05:13 31.01.2019
Ничто не ново под луной. Давайте тупо откатим на 86 лет назад. 7 января 1933 года. Товарищ Сталин выступает на объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) с докладом "Итоги первой пятилетки". Приветствия, овации, фанфары, пятилетка в четыре года. А за окнами - библейский голод, громкий провал плановых заданий в сферах металлургии, транспортной инфраструктуры, технического перевооружения. Более чем четырехкратное падение темпов промышленного роста против 1929 года. На всех без исключения новых предприятиях - порча иностранного оборудования, не менее 30% брака. Короче, "шесть условий товарища Сталина" как-то не сработали. И что на это сказала советская статистика? "Лучше стоять за высокие темпы, чем сидеть за низкие" (с). Теперь в принципе то же самое - только с поправкой на вегетарианские времена и общую постмодернистскую неспешность: нынешние министры могут безнаказанно куражиться над публикой, а тогдашние колониальные "силуановы" и "орешкины" в кровавом сталинском маппет-шоу чуть не каждые год-два убирались в деревянные коробочки, и на их место тотчас выскакивали новые пузырящиеся энтузиазмом "выдвиженцы". Правда, академик Струмилин, автор вышеуказанного bon mot, по масонским связям от репрессий увернулся и дожил аж до 97 лет.
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