Почему экономика России стала миром загадок и чудес
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5,3% – таким стремительным, если верить пересмотренным данным Росстата, был рост строительства в 2018 г. Прошлый год вообще оказался богат масштабными и загадочными событиями, о которых экономисты не подозревали вплоть до публикации данных Росстата. Сперва выяснилось, что российский бизнес, годами не желавший вкладывать в развитие производств, в III квартале 2018 г. резко увеличил инвестиции – на 5,2% год к году. Возможно, мечты правительства о скачке инвестиций, за которым последует экономический прорыв России, начали сбываться раньше времени? Все-таки скачок запланирован на 2021 г., а прорыв – на 2024-й. Одна проблема – никто не мог понять, что, собственно, было проинвестировано: строительство сокращалось, рост импорта и выпуска в машиностроении замедлялся.
Но на этом чудеса не закончились: согласно новым данным Росстата околонулевой, по данным за 11 месяцев 2018 г., рост строительства по итогам всего года превратился в рекордный за десятилетие. Министр экономического развития Максим Орешкин сразу же повысил оценку роста российского ВВП за 2018 г. с 1,8 до 2%, экономисты указывали, что его теперь можно оценить и выше – в 2,1%. Еще один прогноз курирующего Росстат Минэкономразвития неожиданным образом сбылся.
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