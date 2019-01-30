В поисках других новостей

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Центральные телеканалы теряют доверие не только у продвинутых горожан и молодежи, но и у своей традиционной аудитории – жителей глубинки и пенсионеров, которые все чаще сомневаются в объективности телевизионной картинки и новостей. Несмотря на это, россияне продолжают смотреть телевизор: это признак изменения роли телевидения и телесмотрения, его окончательного превращения в источник не информации, но развлечения.
Опрос ФОМа о доверии телевидению в целом, отдельным телеканалам и другим источникам информации (интернету, печатной прессе и т. д.) особенно любопытен при его детализации, разбивке на отдельные группы в зависимости от возраста, образования и места жительства. Рост сомнений в объективности отечественного телевидения у скептически настроенных жителей мегаполисов, молодежи и людей с высшим образованием из-за явной ангажированности ток-шоу на центральных телеканалах, разоблачения некоторых сообщений (уничтожение малазийского Boeing украинским самолетом, представление разных людей на двух каналах одним и тем же актером) и преобладания международной повестки над внутрироссийской был предсказуемым. Но отношение к телевидению ухудшилось и у традиционалистски настроенных групп населения, которые привыкли доверять словам и картинкам с экрана. По данным ФОМа, в 2015 г. не сомневались в достоверности теленовостей 42% пенсионеров, 40% жителей села и 39% жителей городов с численностью населения от 50 000 до 250 000 человек, в 2019 г. – уже 21, 17 и 15% соответственно. Доля часто испытывавших недоверие к изложению событий центральными телеканалами, напротив, выросла: с 13 до 26% у пенсионеров, с 12 до 39% у жителей небольших городов и с 17 до 30% у жителей села.
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