Ужас абсолютной прозрачности

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Мнения о том, зачем российские чиновники говорят ужасные вещи («никто не просил вас рожать»), а потом все это через медиа доводится до сведения граждан, разделились. Может быть, это блогеры-активисты подхватывают и распространяют. Может, простодушные чиновники просто говорят вслух то, что слышат от начальства. А начальство, имея на руках скудеющие ресурсы, ничего другого и говорить не может.

А может быть, это кампания администрации президента, задача которой – может быть – перевод стрел народного гнева с высших руководителей на среднее звено (об этом еще в прошлом году писал на этих страницах Илья Клишин). А может, что вероятнее всего, кто-то просто борется с кем-то, люди выставляют других людей в максимально убийственном свете в целях конкурентной борьбы. В конце концов, блогеры – это в наше время тоже тип оружия.