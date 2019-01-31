От редакции
Статья опубликована в № 4745 от 01.02.2019 под заголовком: Цепочки зла

Чем опасны цепочки зла

Даже «спящая» репрессивная статья УК или КоАП опасна – потому что если она проснется, никакие аварийные тормоза, скорее всего, не сработают
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Никакая репрессивная политически мотивированная статья российского УК или КоАПа не может считаться безобидной, даже если эта статья абсурдная и «спящая». Само существование таких статей в сочетании с механистичностью и инерционностью российской правовой машины означает, что сценарий трагедии может развиваться стремительно.

В четверг стало известно о смерти в реанимации 17-летней Алины, дочери активистки российской «Открытой России» Анастасии Шевченко – обвиняемой по первому в истории уголовному делу по ст. 284.1 УК об «участии в деятельности иностранной организации <...> нежелательной на территории России». Мать едва успела проститься с дочерью, инвалидом первой группы: следователь отпустил Шевченко из-под домашнего ареста на 48 часов всего за несколько часов до смерти ребенка. А суд отказался изменить Шевченко меру пресечения – несмотря на сообщение защиты о критическом ухудшении состояния Алины. С момента возбуждения дела прошло две недели.

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Комментарии
Naissaar
11:37 01.02.2019
М-да, поневоле начинаешь задумываться - а не страшнее ли те, кто сидят в Кремле сейчас, любых внешних врагов ?
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