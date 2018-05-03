Почему Алексей Малобродский остался в сизо

Перевести бывшего гендиректора под домашний арест мог не только суд, но и сам следователь — но никто не захотел взять на себя ответственность

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Бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский мог бы провести майские праздники дома, но проведет их там же, где провел последние 10 месяцев, после того как летом 2017 г. был арестован по обвинению в хищении бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» на постановку спектаклей: в СИЗО. Басманный суд на прошлой неделе в очередной раз отклонил ходатайство об изменении ему меры пресечения – хотя теперь это было ходатайство следователя.

Суд по мере пресечения Малобродскому оставил следящих за делом «Седьмой студии» в недоумении: само следствие попросило изменить обвиняемому содержание в СИЗО на домашний арест, но прокуратура возражала, и суд в итоге отказал, так и не добившись от следователя объяснений, почему шесть дней назад Следственный комитет России (СКР) приводил те же основания для требования продления содержания под стражей, а теперь говорит о домашнем аресте.