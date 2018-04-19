Премия за постановочный процесс

«Если Малобродский даже уедет к маме в Израиль, разве наша страна станет слабее? Нет, сильнее» Юрий Бутусов, театральный режиссер, лауреат премии «Золотая маска» 2018 г. за лучшую режиссуру в драматическом театре

Эти слова петербургский режиссер произнес со сцены Большого театра, когда вышел на нее, чтобы принять награду на торжественной церемонии вручения национальной театральной премии «Золотая маска»: за спектакль «Дядя Ваня» в Театре имени Ленсовета Юрию Бутусову была присуждена победа в номинации «Лучшая работа режиссера».

Перед этим Бутусов пошутил, что его уже не впервые называют лучшим режиссером, в то время как «лучшие спектакли ставит Лев Абрамович». И точно: вслед за Бутусовым получать «Маску» вышел Лев Абрамович Додин, поскольку его спектакль «Страх Любовь Отчаяние» и впрямь был признан лучшим. Но и маэстро Додин в благодарственной речи назвал имена Кирилла Серебренникова, Софьи Апфельбаум, Алексея Малобродского и выразил надежду, что в скором времени все они будут «с нами».

Поддержка коллег, обвиняемых по делу «Седьмой студии», стала центральной, если не единственной темой заключительной фестивальной церемонии. Наверное, счастливцы, завоевавшие «Золотые маски», радовались им так же, как радовались бы в любой другой год. Но лишь не битые жизнью выражали радость открыто: «Мама, смотри, что у нас на стене будет висеть!» – восторженно воскликнула юная актриса Анастасия Лебедева. Прочие говорили о свободе и просили о ней неизвестно кого – того, кто их заведомо не слушал. В середину праздничной церемонии вторгся даже ритуал минуты молчания, которым режиссер Михаил Патласов, получая награду за спектакль «Чук и Гек» Александринского театра, предложил почтить память жертв политических репрессий.

Чувство, которое сплотило разномастных представителей театрального сообщества, не всегда питающих друг к другу чувства солидарности, выразил продюсер оперного спектакля «Чаадский» Павел Каплевич, вышедший получить «Маску» за Кирилла Серебренникова, признанного победителем в номинации «Лучшая работа режиссера в опере»: «Кирилл, мы с тобой».

Парадоксальным образом редкое единение театрального мира словно отодвинуло в сторону сам театр, составляющий смысл жизни всех этих людей. Церемония «Золотой маски», стихийно сплетенная из организованного действия, поставленного по сценарию, и гражданских высказываний людей, которым выпала удача выйти на сцену в качестве лауреатов, сама превратилась в одноразовое произведение монтажно-документального театра и стала ответом тем спектаклям, которые в течение последнего года разыгрываются в Басманном суде. Театральные критики давно уже оценили степень абсурда, царящего на заседаниях, где игнорируются любые аргументы защиты и, стало быть, общепринятая логика судебного процесса.

Суд по делу «Седьмой студии», это концептуальное произведение современной юстиции, породил симметричный художественный ответ – церемониальный спектакль, совместно сыгранный лучшими и часто принципиально далекими друг от друга деятелями отечественного театра. Спектакль, в котором все одновременно стали авторами, режиссерами, актерами и зрителями. Среди них даже не все были россиянами: в последнее время в российском театральном процессе, особенно музыкальном, занято немало приглашенных со всего мира артистов. Но всех уравняло понимание именно той истины, которую сформулировал Юрий Бутусов: сильна не та страна, которой движет мстительность и жестокость, а та, которая умеет проявить справедливость, милосердие и великодушие.

Автор - шеф-редактор издательства «Композитор»