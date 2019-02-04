От редакции
Статья опубликована в № 4747 от 05.02.2019 под заголовком: Молодежь на чемоданах

Молодежь на чемоданах

Фиксируемая социологами тенденция роста готовности молодежи эмигрировать заслуживает серьезного отношения даже на фоне ослабления такого желания в обществе в целом
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Фиксируемый социологами рост эмиграционных настроений среди российской молодежи – небезобидная тенденция, которая заслуживает ответа по существу, а не отвлеченных реплик. Рост чемоданных настроений может поставить под сомнение возможность России совершить технологический рывок, о важности которого говорит президент.

Как следует из результатов опубликованного в понедельник опроса «Левада-центра», 82% россиян не намерены переезжать за границу на постоянное место жительства, хотят это сделать 17% – каждый шестой и их доля последние годы сокращалась. Однако среди молодежи желающих уехать жить в другую страну значительно больше – 41%, и их доля растет: в мае 2017 г. о таком желании заявили 32% респондентов в возрасте 18–24 лет.

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Комментарии
dmitry.yakimtsev
14:00 05.02.2019
Вероятно, Павел живет не в Грузии, Украине, Латвии, Литве или Польше, поэтому процент желающих оттуда уехать ему безразличен. Хотите сравнить, сравнивайте с США, с которыми мы очень любим потягаться. А то как бомбить, так Флориду, а как эмиграцией меряться, так с Украиной.
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