Фиксируемая социологами тенденция роста готовности молодежи эмигрировать заслуживает серьезного отношения даже на фоне ослабления такого желания в обществе в целом

Статья опубликована в № 4747 от 05.02.2019 под заголовком: Молодежь на чемоданах

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Фиксируемый социологами рост эмиграционных настроений среди российской молодежи – небезобидная тенденция, которая заслуживает ответа по существу, а не отвлеченных реплик. Рост чемоданных настроений может поставить под сомнение возможность России совершить технологический рывок, о важности которого говорит президент.

Как следует из результатов опубликованного в понедельник опроса «Левада-центра», 82% россиян не намерены переезжать за границу на постоянное место жительства, хотят это сделать 17% – каждый шестой и их доля последние годы сокращалась. Однако среди молодежи желающих уехать жить в другую страну значительно больше – 41%, и их доля растет: в мае 2017 г. о таком желании заявили 32% респондентов в возрасте 18–24 лет.