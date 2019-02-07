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Статья опубликована в № 4750 от 08.02.2019 под заголовком: Вещь недели Пластиковая карта

Игра в пластиковые карты

Кто выиграет от борьбы ритейлеров за снижение ставок за прием карт
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Владимир Путин наконец услышал многолетние жалобы бизнеса на высокую стоимость приема карт: выступая на форуме «Деловой России», президент согласился, что торговцы платят слишком много, и поручил проработать этот вопрос. Накануне ФАС заявила, что профильные ведомства сочли нецелесообразным регулирование стоимости приема карт, а платежная индустрия выдохнула: вроде и на этот раз пронесло.

Для покупателя оплата картой выглядит проще простого, тогда как экономическая составляющая (на технологической останавливаться не будем) этой привычной для россиян операции куда сложнее. Помимо торговой точки и покупателя в процессе участвуют платежная система и два банка: обслуживающий торговую точку (эквайер) и чьей картой расплатились (эмитент).

В среднем бизнес платит 1,5–2,5% от оборота за прием карт. Большую часть (1,6–1,8% от суммы транзакции) получает банк – эмитент карты, сколько – зависит от правил платежной системы, их собственный доход с операции – примерно 0,3%. Для банка, обслуживающего торговца, бизнес по приему карт зачастую убыточен: вознаграждение эмитентов растет, а для торговых точек тарифы так быстро не повысишь – они и теми, что есть, недовольны. Банки могут терять на приеме платежей до 0,9%, но все равно идут в этот бизнес – он дополняет расчетно-кассовое обслуживание, кредитование и другие услуги.

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Комментарии
Ryck
08:25 08.02.2019
Честно говоря я не понимаю кто недоволен. Ставки заложены в стоимость товара, инкассация стоит дороже на порядок, банки зарабатывают, потребитель платит картой. Все довольны. Ууменьшат директивноставку - банки увеличат стоимость обслуживания карт рынок сожмётся. Ну что за неуемное желание влезть на рынок который и без государства способен разобраться.
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