От оптимизма к критическому реализму

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Минэкономразвития, похоже, можно перестать попрекать чрезмерным оптимизмом. Экономический рост в 2018 г. в России ускорился до рекордных за шесть лет 2,3% с 1,6% годом ранее, отчитался в феврале Росстат, но «какие-то глобальные положительные выводы из этого делать не стоит», заявил министр Максим Орешкин в интервью «Ведомостям». Это официальная позиция министерства: как следует из его январского обзора, экономика в 2018 г. не вышла на устойчивый рост или плато, а зафиксированный статистикой рост – результат совпадения нескольких факторов. Поэтому обнаруженный стремительный взлет ВВП не помешал министерству сохранить свой прошлогодний прогноз по росту экономики в 2019 г., которая замедлится до 1,3%, а возможно, падение будет еще сильнее.

Эксперты Минэкономразвития в обзоре «Картина экономики» вербализовали то, о чем раньше говорили внешние эксперты: неожиданное ускорение темпов роста экономики «во многом обусловлено разовыми факторами и не является устойчивым». Это подкрепляется данными, за счет чего произошел рост ВВП. В отраслевом разрезе его основными драйверами стали промышленность (0,6 п. п.) и строительство (0,3 п. п.). Если строительство выросло за счет крупных вип-строек, то промышленность в целом – в основном за счет нефти и попутного газа. Существенную роль сыграл внешний сектор. С одной стороны, росли цены на нефть (среднегодовая цена на Urals оказалась $70/барр., что выше, чем прогнозировало министерство при росте ВВП 1,8%), что увеличивало реальный экспорт (на 6,3% после 5% годом ранее), а с другой – на фоне ослабления рубля значительно снижался импорт (до 3,8% в 2018 г. после 17,4% годом ранее). В результате чистый экспорт более чем компенсировал падение внутреннего спроса и стал основным драйвером ускорения роста ВВП в 2018 г. (вклад – 0,8 п. п. по сравнению с -2,3 п. п. годом ранее), отмечается в обзоре.