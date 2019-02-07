Как российская экономика обошлась без Путина

Судя по данным Росстата, она и без реформ растет быстрее своего потенциала

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Потенциал восстановительного роста экономики после кризиса исчерпан, говорил в марте 2018 г. премьер Дмитрий Медведев: в 2017 г. ВВП вырос на 1,5% (впоследствии Росстат повысил оценку до 1,6%), а чтобы расти быстрее, нужны «нестандартные решения». Потенциал роста экономики – 1,5–2%, для ускорения нужны структурные реформы, писал и ЦБ. Для обещанного Владимиром Путиным экономического прорыва правительство разработало национальные проекты в сфере демографии, здравоохранения, образования, развития инфраструктуры, экспорта и др. Чтобы их профинансировать и обеспечить экономику рабочими руками, анонсировали два крайне непопулярных повышения: ставки НДС с 18 до 20% и пенсионного возраста.

А стоило ли анонсировать и ронять уровень доверия к Путину до 13-летнего минимума (по данным ВЦИОМа)? Ведь, судя по первой оценке Росстата, ВВП еще в прошлом году безо всяких реформ преодолел потолок потенциального роста, увеличившись на 2,3% – максимальными темпами с 2012 г.