Статья опубликована в № 4758 от 20.02.2019 под заголовком: Почему история Майкла Калви создает ощущение уязвимости
Рубен Варданян: Почему история Майкла Калви создает ощущение уязвимости
Нечеткость правил и недостаток уверенности в будущем тормозят привлечение инвестиций
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
«Когда сажают под арест таких людей, как Майкл Калви, это, безусловно, создает эмоциональное напряжение»
Максим Стулов / Ведомости
Задержание Майкла Калви, основателя крупнейшего инвестиционного фонда Baring Vostok, в день открытия инвестиционного форума в Сочи – ситуация насколько же нелепая, насколько и банальная, если расценивать ее в конструкции туннельного мышления. Госчиновники, бизнесмены, юристы – у каждого свой «туннель». К слову, она характеризует не столько отдельные страны и общества вообще, а горизонт развития и широту мировоззрения представителей этих стран и обществ вне зависимости от места страны в мировой экономической иерархии.
Эту новость можно рассматривать в трех плоскостях, высвечивая разные проблемы.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}