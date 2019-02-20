Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4758 от 20.02.2019 под заголовком: Почему история Майкла Калви создает ощущение уязвимости

Рубен Варданян: Почему история Майкла Калви создает ощущение уязвимости

Нечеткость правил и недостаток уверенности в будущем тормозят привлечение инвестиций
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Задержание Майкла Калви, основателя крупнейшего инвестиционного фонда Baring Vostok, в день открытия инвестиционного форума в Сочи – ситуация насколько же нелепая, насколько и банальная, если расценивать ее в конструкции туннельного мышления. Госчиновники, бизнесмены, юристы – у каждого свой «туннель». К слову, она характеризует не столько отдельные страны и общества вообще, а горизонт развития и широту мировоззрения представителей этих стран и обществ вне зависимости от места страны в мировой экономической иерархии.

Эту новость можно рассматривать в трех плоскостях, высвечивая разные проблемы.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике