Рубен Варданян: Почему история Майкла Калви создает ощущение уязвимости

Статья опубликована в № 4758 от 20.02.2019 под заголовком: Почему история Майкла Калви создает ощущение уязвимости

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«Когда сажают под арест таких людей, как Майкл Калви, это, безусловно, создает эмоциональное напряжение» Максим Стулов / Ведомости

Задержание Майкла Калви, основателя крупнейшего инвестиционного фонда Baring Vostok, в день открытия инвестиционного форума в Сочи – ситуация насколько же нелепая, насколько и банальная, если расценивать ее в конструкции туннельного мышления. Госчиновники, бизнесмены, юристы – у каждого свой «туннель». К слову, она характеризует не столько отдельные страны и общества вообще, а горизонт развития и широту мировоззрения представителей этих стран и обществ вне зависимости от места страны в мировой экономической иерархии.

Эту новость можно рассматривать в трех плоскостях, высвечивая разные проблемы.