Как украинская революция 2014 года изменила прежде всего общество, а не власть
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Чем дальше в историю уходит от нас победа евромайдана, тем сложнее объективно оценить и разложить по полочкам ее последствия. Парадоксально? Ничуть не более, чем современные украинские реалии.
Украина оказалась страной трудно постижимых парадоксов. Четвертый год непрерывного экономического роста нарастающими темпами сопровождается разговорами о грядущем крахе экономики. Тотальное недоверие к политикам стимулирует все большую политизацию общества. Наибольшее неприятие вызывают те реформы, которые, по сути, еще не начинались.
Ровно пять лет назад Виктор Янукович покинул Киев. Попросту бежал, даже не успев забрать из резиденции в Межигорье часть своих сокровищ, уже упакованных в ящики. Еще никто официально не ставил под сомнение его президентские полномочия, еще возглавляли силовые структуры его верные люди. Но все уже поменялось. Власть пролила кровь граждан. По хладнокровному ли решению, по недоразумению, из-за эксцесса исполнителя – не играло никакой роли. Вряд ли президент воспринял всерьез гражданское общество, но чутьем понял: прощения ждать не стоит, путь назад заказан. Тяжелая страница истории с шумом перелистнулась.
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