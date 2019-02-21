Мнения / Детали / Человек недели
Статья опубликована в № 4760 от 22.02.2019 под заголовком: Человек недели Алексей Мордашов

Есть ли у детей бизнесменов выбор?

Проблема отцов и детей в контексте изменения структуры акционеров Nordgold

Есть в России сеть магазинов «Республика» с модными канцтоварами, книгами и разными милыми вещицами, в том числе поздравительными открытками. Открыток в этих магазинах очень много, и они разделены по тематике. Имеется и дивизион открыток к 18-летию.

На одной из них, я полагаю – шуточной, изображена дверь в детскую комнату с прибитой к ней табличкой: «Мы сдали твою комнату. Вот твои вещи. С 18-летием». Наверное, бывают и открытки с изображением золотого рудника, рядом с которым стоит табличка: «Вот твой пакет акций. Вникай в бизнес. С 18-летием, гуманитарий!» Такая очень пригодилась бы сыновьям бизнесмена Алексея Мордашова, Кириллу и Никите, которым отец передал 65% акций золотодобывающей Nordgold стоимостью $850–900 млн. Акции компании трудно завернуть в яркую бумагу, перевязать лентой. Наверное, открытка была бы кстати.

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