Есть ли у детей бизнесменов выбор?
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Есть в России сеть магазинов «Республика» с модными канцтоварами, книгами и разными милыми вещицами, в том числе поздравительными открытками. Открыток в этих магазинах очень много, и они разделены по тематике. Имеется и дивизион открыток к 18-летию.
На одной из них, я полагаю – шуточной, изображена дверь в детскую комнату с прибитой к ней табличкой: «Мы сдали твою комнату. Вот твои вещи. С 18-летием». Наверное, бывают и открытки с изображением золотого рудника, рядом с которым стоит табличка: «Вот твой пакет акций. Вникай в бизнес. С 18-летием, гуманитарий!» Такая очень пригодилась бы сыновьям бизнесмена Алексея Мордашова, Кириллу и Никите, которым отец передал 65% акций золотодобывающей Nordgold стоимостью $850–900 млн. Акции компании трудно завернуть в яркую бумагу, перевязать лентой. Наверное, открытка была бы кстати.
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