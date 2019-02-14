Статья опубликована в № 4755 от 15.02.2019 под заголовком: Мордашов озолотил сыновей
Алексей Мордашов отдаст часть бизнеса сыновьям
19-летний Кирилл и 18-летний Никита Мордашовы получат 65% золотодобывающей Nordgold стоимостью $850–900 млн
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Алексей Мордашов отмерил долю сыновей в золотодобывающем бизнесе
Евгений Разумный / Ведомости
Компания «КН-холдинг» направила в антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении прав, позволяющих определять ведение предпринимательской деятельности ООО «Нордголд менеджмент» и аффилированных с ним компаний, которые формируют бизнес золотодобывающей компании Nordgold. Об этом рассказал сотрудник «Севергрупп», холдинговой компании Алексея Мордашова, через которую он контролирует свои предприятия, в том числе 99% Nordgold.
В случае одобрения регулятора и совершения сделки «КН-холдинг» получит в косвенное владение примерно 65% Nordgold, добавил собеседник «Ведомостей». ФАС не ответила на запрос.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}