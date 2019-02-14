Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4755 от 15.02.2019 под заголовком: Мордашов озолотил сыновей

Алексей Мордашов отдаст часть бизнеса сыновьям

19-летний Кирилл и 18-летний Никита Мордашовы получат 65% золотодобывающей Nordgold стоимостью $850–900 млн
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Компания «КН-холдинг» направила в антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении прав, позволяющих определять ведение предпринимательской деятельности ООО «Нордголд менеджмент» и аффилированных с ним компаний, которые формируют бизнес золотодобывающей компании Nordgold. Об этом рассказал сотрудник «Севергрупп», холдинговой компании Алексея Мордашова, через которую он контролирует свои предприятия, в том числе 99% Nordgold.

В случае одобрения регулятора и совершения сделки «КН-холдинг» получит в косвенное владение примерно 65% Nordgold, добавил собеседник «Ведомостей». ФАС не ответила на запрос.

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