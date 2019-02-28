Клавиша «домой» на клавиатуре власти

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Андрей Гордеев / Ведомости

Разворот от внешней политики к внутренним проблемам – главный факт в эволюции стратегии власти за последнее время. Однако значение и возможные последствия этого разворота пока не вполне осмыслены. Недооценивается его место и удельный вес в том, что называется политическим курсом и идеологией правления. Кажется, что это отдельная и чуть ли не вставная деталь в общем политическом механизме, которую можно эксплуатировать при прочих равных и заменять по мере надобности на похожую или вовсе другую. Однако все не так просто. Либо это конъюнктурная, локальная и, по сути, скорее политтехнологическая, пропагандистская замена – и тогда она мало что даст даже при таких затратах на сравнительно регулярный подкуп недовольных (когда-то привычное для нас «заливать деньгами»). Либо это всерьез и надолго – и тогда надо перетряхивать весь агрегат идеологии и политики, причем не только внутренней и социальной.