Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4765 от 01.03.2019 под заголовком: Клавиша «домой» на клавиатуре власти

Клавиша «домой» на клавиатуре власти

Философ Александр Рубцов о сложностях смены приоритетов с внешнеполитической сферы на социальную

Разворот от внешней политики к внутренним проблемам – главный факт в эволюции стратегии власти за последнее время. Однако значение и возможные последствия этого разворота пока не вполне осмыслены. Недооценивается его место и удельный вес в том, что называется политическим курсом и идеологией правления. Кажется, что это отдельная и чуть ли не вставная деталь в общем политическом механизме, которую можно эксплуатировать при прочих равных и заменять по мере надобности на похожую или вовсе другую. Однако все не так просто. Либо это конъюнктурная, локальная и, по сути, скорее политтехнологическая, пропагандистская замена – и тогда она мало что даст даже при таких затратах на сравнительно регулярный подкуп недовольных (когда-то привычное для нас «заливать деньгами»). Либо это всерьез и надолго – и тогда надо перетряхивать весь агрегат идеологии и политики, причем не только внутренней и социальной.

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Комментарии
Brainsуs
05:27 01.03.2019
"... застрявший в глухом аэропорту работник пера ради интереса решил написать нечто, пользуясь исключительно лексикой местной прессы.Рассказ был о первой любви, и появление героини описывалось так: «Она шла, оперативно маневрируя внутренними ресурсами»." ----- У автора, судя по всему, появился шанс понять, как воспринимаются его опусы.
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