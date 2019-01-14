Статья опубликована в № 4732 от 15.01.2019 под заголовком: Наше место в середине
Как изменилось место России в мире в глазах ее граждан
Критическое – и более реалистичное – восприятие места страны за последние два года усилилось
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Значительная доля россиян достаточно объективно представляет себе место России в мире по уровню экономического развития, материального благополучия и соблюдения законов. Это хорошие новости, но это значит, что им сложно поверить в реалистичность предвыборных лозунгов президента, поставившего стране задачу приблизиться по ряду показателей к передовым странам.
В декабре ФОМ задал респондентам вопросы о месте, которое, на их взгляд, Россия занимает в мире по четырем показателям: экономическому развитию, материальному благосостоянию населения, защите личных прав и свобод и личной безопасности. Число критически оценивших текущее положение дел за последние два года выросло.
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