От редакции
Статья опубликована в № 4772 от 13.03.2019 под заголовком: Балансировка вручную

Балансировка региональных бюджетов вручную

Сокращение числа регионов с дефицитными бюджетами достигнуто в том числе за счет роста трансфертов из центра

Повышение сбалансированности региональных бюджетов и снижение долговой нагрузки на них было достигнуто за счет увеличения трансфертов из центра, в том числе распределяемых по непрозрачным принципам. Дотации регионам выросли в конце 2018 г., после ярко проявившегося на региональных выборах недовольства социально-экономической политикой.

Эксперты Высшей школы экономики проанализировали долговую нагрузку и сбалансированность региональных бюджетов за последние семь лет и отдельно – в истекшем 2018 году. В частности, авторы «Комментариев о государстве и бизнесе» отметили значительный – на 15,2% по сравнению с 2017 г. – рост доходов региональных бюджетов. Особенно заметно – на 22,8 и 22% – увеличились поступления от налога на прибыль и трансферты из центра. Это позволило сбалансировать многие региональные бюджеты: число субъектов, завершивших год с дефицитом бюджета, в 2018 г. снизилось до 15, тогда как год назад их было 47, а в 2015 г. – 76.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике