Балансировка региональных бюджетов вручную
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Повышение сбалансированности региональных бюджетов и снижение долговой нагрузки на них было достигнуто за счет увеличения трансфертов из центра, в том числе распределяемых по непрозрачным принципам. Дотации регионам выросли в конце 2018 г., после ярко проявившегося на региональных выборах недовольства социально-экономической политикой.
Эксперты Высшей школы экономики проанализировали долговую нагрузку и сбалансированность региональных бюджетов за последние семь лет и отдельно – в истекшем 2018 году. В частности, авторы «Комментариев о государстве и бизнесе» отметили значительный – на 15,2% по сравнению с 2017 г. – рост доходов региональных бюджетов. Особенно заметно – на 22,8 и 22% – увеличились поступления от налога на прибыль и трансферты из центра. Это позволило сбалансировать многие региональные бюджеты: число субъектов, завершивших год с дефицитом бюджета, в 2018 г. снизилось до 15, тогда как год назад их было 47, а в 2015 г. – 76.
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