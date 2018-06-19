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Статья опубликована в № 4590 от 19.06.2018 под заголовком: Предвыборное пополнение

Почему выросли доходы регионов

Улучшение показателей вызвано оживлением некоторых отраслей и действиями властей в предвыборный период
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Доходы бюджетов большинства российских регионов в I квартале 2018 г. заметно увеличились, причем впервые за несколько лет этот рост оказался выше инфляции. Однако выравнивания не происходит: доходы бюджетов в богатых регионах растут быстрее, чем в бедных, что увеличило уже имеющуюся существенную дифференциацию в их финансовом положении.

Доходы консолидированных региональных бюджетов за I квартал 2018 г. увеличились по сравнению с тем же периодом 2017 г. на 6,9%, опередив уровень инфляции за тот же период (2,2%), отмечают авторы нового мониторинга экономического положения РАНХиГС. Рост был отмечен в бюджетах 69 регионов, из них в 65 он был выше уровня инфляции. Рост был обеспечен существенным увеличением поступления ключевых налогов, отмечают аналитики РАНХиГС. По данным Минфина, поступления налога с продаж увеличились на 12,1% с 703,5 млрд до 788,4 млрд руб., а НДФЛ – на 14% с 658 млрд до 750 млрд руб.

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