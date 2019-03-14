Мнения / Детали / Человек недели
Статья опубликована в № 4774 от 15.03.2019 под заголовком: Человек недели Андрей Клишас

Добро пожаловать в клуб невыносимо полезных парламентариев

К неутомимым патриотам Яровой, Мизулиной, Луговому, Деньгину и Сидякину присоединился сенатор Андрей Клишас

На этой неделе пополнился неформальный клуб парламентариев – авторов самых замечательных, чрезвычайно прогрессивных, очень далеко идущих и невыносимо полезных для России законов. Члены этого клуба, без преувеличения, – это лучшие люди страны, образцовые патриоты, бескорыстные служители закона и беззаветные защитники прав и свобод определенного человека.

Открывает их список несгибаемый вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, чей именной закон будут еще долго поминать добрым словом не только не знающие куда девать деньги телекоммуникационные компании, но и простые россияне, заранее благодарные депутату за грядущее резкое повышение тарифов на связь.

Числится в клубе и сенатор Елена Мизулина – неутомимая защитница невинных российских детей от жестокого окружающего мира и первооткрыватель новой захватывающей эпохи безнадежной борьбы властей с вредной информацией в интернете.

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Комментарии
mintusov
08:54 15.03.2019
Блестящий текст.
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