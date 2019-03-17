Где Кремлю найти новые козыри

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Первый год четвертого, по действующей Конституции последнего срока президентства Владимира Путина нельзя назвать определяющим для понимания, как Кремль представляет себе пути решения проблемы 2024 г. Вызовы, с которыми режим столкнулся за этот период, не угрожают его стабильности, но ее обеспечивают не самые надежные на сегодня факторы, что может спровоцировать повышение аппетита к рискованным решениям. К такой оценке пришли в своей работе, посвященной первому году четвертого срока Путина, эксперты «Либеральной миссии». Они диагностировали текущее состояние как «окапывание» без признаков приближающихся прорывов. Но пассивность и инерция едва ли могут подготовить эффективный транзит 2024 г.

Год, начавшийся с победы Путина на президентских выборах с убедительными результатами, закончился фронтальным падением доверия к власти в целом, обнаружившимся как в серии проигрышей власти на региональных выборах, так и в углублении социальной депрессии, простимулированной, но не порожденной повышением пенсионного возраста и ставки НДС. Это, однако, больше вызов, чем угроза стабильности, полагают эксперты фонда. Никаких действительно опасных ситуаций пока еще не возникло.