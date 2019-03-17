От редакции
Статья опубликована в № 4775 от 18.03.2019 под заголовком: В поисках новых козырей

Где Кремлю найти новые козыри

Первый год четвертого срока Владимира Путина оказался сложным, но помогло отсутствие громких протестов

Первый год четвертого, по действующей Конституции последнего срока президентства Владимира Путина нельзя назвать определяющим для понимания, как Кремль представляет себе пути решения проблемы 2024 г. Вызовы, с которыми режим столкнулся за этот период, не угрожают его стабильности, но ее обеспечивают не самые надежные на сегодня факторы, что может спровоцировать повышение аппетита к рискованным решениям. К такой оценке пришли в своей работе, посвященной первому году четвертого срока Путина, эксперты «Либеральной миссии». Они диагностировали текущее состояние как «окапывание» без признаков приближающихся прорывов. Но пассивность и инерция едва ли могут подготовить эффективный транзит 2024 г.

Год, начавшийся с победы Путина на президентских выборах с убедительными результатами, закончился фронтальным падением доверия к власти в целом, обнаружившимся как в серии проигрышей власти на региональных выборах, так и в углублении социальной депрессии, простимулированной, но не порожденной повышением пенсионного возраста и ставки НДС. Это, однако, больше вызов, чем угроза стабильности, полагают эксперты фонда. Никаких действительно опасных ситуаций пока еще не возникло.

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