Булыжники вместо политики
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«Я против насилия, но государственное насилие меня бесит» – примерно так объясняют протестующие в желтых жилетах французы свое агрессивное поведение. Булыжники, уверяют они, – единственный способ заставить средства массовой информации и президента Франции Эмманюэля Макрона услышать их. Сайты и группы в социальных сетях – а всего в манифестациях с употреблением булыжников участвует примерно 140 разнообразных организаций, в основном левацких, – без обиняков призывают настоящих французов употреблять аргументы иные, чем слова: это гораздо эффективней!
К сожалению, доля истины в этом мнении есть. Президент Макрон в субботу отстегнул лыжи, прервал отпуск в Пиренеях и заявил: «Сегодня на Елисейских Полях была не манифестация. То было сборище людей, которые хотят уничтожить Республику».
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