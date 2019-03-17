Мнения / Детали / Вещь недели
Статья опубликована в № 4775 от 18.03.2019 под заголовком: Вещь недели: Булыжник на Елисейских Полях

Булыжники вместо политики

Протесты «желтых жилетов» переросли попытки отправить в отставку Эмманюэля Макрона, превратившись в форму досуга для тех, кому политика скучна

«Я против насилия, но государственное насилие меня бесит» – примерно так объясняют протестующие в желтых жилетах французы свое агрессивное поведение. Булыжники, уверяют они, – единственный способ заставить средства массовой информации и президента Франции Эмманюэля Макрона услышать их. Сайты и группы в социальных сетях – а всего в манифестациях с употреблением булыжников участвует примерно 140 разнообразных организаций, в основном левацких, – без обиняков призывают настоящих французов употреблять аргументы иные, чем слова: это гораздо эффективней!

К сожалению, доля истины в этом мнении есть. Президент Макрон в субботу отстегнул лыжи, прервал отпуск в Пиренеях и заявил: «Сегодня на Елисейских Полях была не манифестация. То было сборище людей, которые хотят уничтожить Республику».

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