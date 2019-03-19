Крым как война другими средствами
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Подсчитывать, во сколько обходится России Крым, не лучший способ оценить последствия событий пятилетней давности. Логика политиков, принимавших решение о Крыме, должна была основываться на мотивах более непосредственных и высоких, чем приходно-расходные соображения. Аннексия Крыма была военной операцией, предпринятой в ответ на то, что было воспринято российским командованием как военная операция противника.
К моменту кульминации украинского восстания 2013–2014 гг. «цветные революции», российские протесты 2011–2012 гг. и события «арабской весны» уже давно прочитывались российской политической элитой как современные методы ведения войны. В наиболее последовательной форме эти представления о мире изложил начальник российского Генштаба генерал Валерий Герасимов в докладе и опубликованной в 2013 г. статье о войне нового поколения. К действиям нового типа, писал Герасимов, относятся использование «сил специальных операций и внутренней оппозиции для создания постоянно действующего фронта на всей территории противостоящего государства, а также информационное воздействие».
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