Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4777 от 20.03.2019 под заголовком: Война иными средствами

Крым как война другими средствами

Кремль хотел, как США, делать что хочет и чтобы ему ничего за это не было – так и вышло, внутри страны

Подсчитывать, во сколько обходится России Крым, не лучший способ оценить последствия событий пятилетней давности. Логика политиков, принимавших решение о Крыме, должна была основываться на мотивах более непосредственных и высоких, чем приходно-расходные соображения. Аннексия Крыма была военной операцией, предпринятой в ответ на то, что было воспринято российским командованием как военная операция противника.

К моменту кульминации украинского восстания 2013–2014 гг. «цветные революции», российские протесты 2011–2012 гг. и события «арабской весны» уже давно прочитывались российской политической элитой как современные методы ведения войны. В наиболее последовательной форме эти представления о мире изложил начальник российского Генштаба генерал Валерий Герасимов в докладе и опубликованной в 2013 г. статье о войне нового поколения. К действиям нового типа, писал Герасимов, относятся использование «сил специальных операций и внутренней оппозиции для создания постоянно действующего фронта на всей территории противостоящего государства, а также информационное воздействие».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике