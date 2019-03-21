Плюс-минус Назарбаев

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Добровольный уход 78-летнего Нурсултана Назарбаева в отставку с поста президента Казахстана только в моменте производит впечатление сюрприза. На законодательном уровне он был заблаговременно подготовлен – и это главный урок казахстанского транзита для России, где есть ожидания, что Владимир Путин сохранит власть и после 2024 г., но нет никаких признаков подготовки к этому.

Сложив полномочия президента Казахстана, руководивший страной почти 30 лет (рекорд для постсоветских стран) Назарбаев не перестал быть фактическим лидером страны. И дело не только в его статусе лидера нации – елбасы: нынешняя конструкция власти и распределение полномочий, развесовкой которых Назарбаев занимался много лет, делает даже экс-президента страны – если речь идет о первом президенте – центральной фигурой. Назарбаев остается лидером «Нур Отан» – партии большинства в парламенте – и пожизненным «в силу исторической миссии» главой совета безопасности, полномочия которого были усилены в 2018 г. (включая «анализ и оценку» госпрограмм, законопроектов, внешнеполитических инициатив и «обсуждение» кандидатур на все ключевые должности; решения совета подлежат «неукоснительному исполнению»). По совокупности это означает контроль в той или иной форме над партией и парламентом (а через них и над правительством), а также над силовиками – и это без учета того, что на ключевых должностях находятся близкие Назарбаеву люди или его родственники. Новым президентом на оставшийся до выборов год стал давний соратник Назарбаева 65-летний Касым-Жомарт Токаев, побывавший премьером и главой верхней палаты парламента. А новым председателем сената, по конституции вторым человеком в государстве, стала 55-летняя Дарига Назарбаева, старшая дочь елбасы. По предложению Токаева парламент уже переименовал столицу страны Астану в Нурсултан.