Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4779 от 22.03.2019 под заголовком: Где границы соглашательства

Где проходят границы соглашательства

Политолог Александр Кынев о работе над ошибками региональных выборов 2018 года для власти и оппозиции

Региональные выборы пройдут только в сентябре 2019 г., но уже очевидно, что смягчения действующих правил, несмотря на их критику, ожидать не приходится. Изменения, скорее всего, коснутся лишь политтехнологий и различных способов манипуляций, а не перестройки условий проведения выборов, облегчающих выпуск пара.

Главная проблема власти на этих выборах – как управлять ими и добиваться нужных результатов в условиях очевидного роста недовольства. Массовое протестное голосование на региональных выборах 2018 г., когда избиратели стали активно голосовать даже за слабых и почти не ведущих кампании кандидатов, поставило под вопрос эффективность годами складывавшихся практик поведения на выборах как власти, так и системной оппозиции.

Теперь и власть, и оппозиция должны будут, проделав работу над ошибками, принять важные стратегические решения, которые имеют все шансы оказать влияние не только на результаты выборов в конкретных регионах, но и на всю судьбу политической системы. Власть явно будет пытаться еще жестче, чем раньше, отбирать себе конкурентов. Для системной оппозиции острым будет вопрос сопряжения репутации и политического выживания: чрезмерные уступки и игры в поддавки грозят усилением внутренних конфликтов и наносят ей существенный урон, что, в свою очередь, на руку власти, действующей предельно цинично ради ослабления оппозиции.

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