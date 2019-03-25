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Почему не достроят желтую линию метро

Аргументы мэрии о трудностях строительства в центре не убеждают

Прошляпили «Ведомости» важную новость, надо признать. И если бы муниципальные депутаты округа Раменки не организовали сбор подписей за продолжение строительства центрального участка Калининско-Солнцевской линии метро (об этом The Village рассказала одна из авторов петиции, депутат Маргарита Шарипова), совсем опоздали бы с этим сообщением.

А теперь вот – пожалуйста. Еще 13 марта в прямом эфире телеканала «ТВ центр» мэр Москвы Сергей Собянин информировал широкую общественность: Солнцевскую линию от «Парка Победы» до «Рассказовки» не соединят с Калининской линией от «Третьяковской» до «Новокосино» – несмотря на то что по генеральному плану развития Москвы до 2025 г. соединить должны были. Центр города, объяснил Собянин: для метро нужны огромные котлованы, чтобы прокладывать коммуникации, – можно парализовать движение.

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