Новое кольцо обойдется Москве в 630 млрд рублей
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Городская компания «Мосинжпроект» стала единым оператором проекта создания нового транспортного кольца, заявил на выставке MIPIM в Каннах заммэра Москвы Марат Хуснуллин. По его словам, такое решение принято на уровне президента страны – для ускорения строительства. В распоряжении правительства России говорится, что «Мосинжпроект» определен исполнителем работ и услуг, связанных с проектированием и строительством Северо-восточной (71 км. – «Ведомости») и Юго-восточной (25 км) хорд, а также Южной рокады (40 км). Вместе с Северо-западной хордой (83 км) они образуют новое автомобильное кольцо.
«По сути, мы создаем еще одно кольцо между ТТК и МКАД», – описывает проект Хуснуллин. Это большой проект, который фактически даст городу новое полноценное транспортное кольцо, рассказывал в интервью «Ведомостям» Хуснуллин: «В ближайшие годы эти проекты будут завершены, тогда у жителей появится несколько сотен новых маршрутов и вариантов передвижения».
Общая стоимость всех четырех магистралей согласно адресной инвестиционной программе Москвы (АИП) превышает 630 млрд руб. На 1 января 2018 г. было освоено 273 млрд руб. Например, на строительстве Северо-восточной хорды – 159,3 млрд руб., на Северо-западной – 98,3 млрд, на Южной рокаде – 15,5 млрд. Часть объектов сейчас строится. Например, 4-й участок Северо-западной хорды от пр-та Маршала Жукова до Можайского шоссе; участок Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта (5 млрд руб.).
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