Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4772 от 13.03.2019 под заголовком: Золотое кольцо Москвы

Новое кольцо обойдется Москве в 630 млрд рублей

Отвечать за его строительство будет городской «Мосинжпроект»

Городская компания «Мосинжпроект» стала единым оператором проекта создания нового транспортного кольца, заявил на выставке MIPIM в Каннах заммэра Москвы Марат Хуснуллин. По его словам, такое решение принято на уровне президента страны – для ускорения строительства. В распоряжении правительства России говорится, что «Мосинжпроект» определен исполнителем работ и услуг, связанных с проектированием и строительством Северо-восточной (71 км. – «Ведомости») и Юго-восточной (25 км) хорд, а также Южной рокады (40 км). Вместе с Северо-западной хордой (83 км) они образуют новое автомобильное кольцо.

«По сути, мы создаем еще одно кольцо между ТТК и МКАД», – описывает проект Хуснуллин. Это большой проект, который фактически даст городу новое полноценное транспортное кольцо, рассказывал в интервью «Ведомостям» Хуснуллин: «В ближайшие годы эти проекты будут завершены, тогда у жителей появится несколько сотен новых маршрутов и вариантов передвижения».

Общая стоимость всех четырех магистралей согласно адресной инвестиционной программе Москвы (АИП) превышает 630 млрд руб. На 1 января 2018 г. было освоено 273 млрд руб. Например, на строительстве Северо-восточной хорды – 159,3 млрд руб., на Северо-западной – 98,3 млрд, на Южной рокаде – 15,5 млрд. Часть объектов сейчас строится. Например, 4-й участок Северо-западной хорды от пр-та Маршала Жукова до Можайского шоссе; участок Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта (5 млрд руб.).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
b0bka
21:11 12.03.2019
Кто владелец? Нет ли коррупции? Почему без конкурса Путин отдаёт подарят? В чем его интерес?
20
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике