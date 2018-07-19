McKinsey назвала транспортную систему Москвы одной из самых эффективных в мире
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Москва вошла в топ-10 мировых мегаполисов по удобству и эффективности транспортной системы в глобальном исследовании консалтинговой компании McKinsey. Несмотря на то что жители положительно оценивают изменения последних лет, уровень их неудовлетворенности текущей ситуацией по-прежнему высок.
Как исследовали
McKinsey впервые провела столь масштабное исследование транспортных систем 24 крупнейших мегаполисов мира. Цель - всесторонне оценить транспортные системы как по объективным показателям, так и с точки зрения горожан. Мегаполисы сравнивались по пяти аспектам, непосредственно влияющим на качество жизни в городе: физическая и финансовая доступность разных видов транспорта, эффективность, удобство и безопасность. В ходе исследования были проанализированы все виды транспорта (личный, общественный, совместного пользования, велосипедный и пешеходный) на всех этапах взаимодействия жителя с системой: до, во время и после поездки. Было опрошено более 30 экспертов и 9600 жителей 24 городов.
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