McKinsey назвала транспортную систему Москвы одной из самых эффективных в мире

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Перед системой городского транспорта Москвы стоят непростые задачи, обусловленные тремя факторами, пишут авторы исследования Дмитрий Серебряков / ТАСС

Москва вошла в топ-10 мировых мегаполисов по удобству и эффективности транспортной системы в глобальном исследовании консалтинговой компании McKinsey. Несмотря на то что жители положительно оценивают изменения последних лет, уровень их неудовлетворенности текущей ситуацией по-прежнему высок.

Как исследовали

McKinsey впервые провела столь масштабное исследование транспортных систем 24 крупнейших мегаполисов мира. Цель - всесторонне оценить транспортные системы как по объективным показателям, так и с точки зрения горожан. Мегаполисы сравнивались по пяти аспектам, непосредственно влияющим на качество жизни в городе: физическая и финансовая доступность разных видов транспорта, эффективность, удобство и безопасность. В ходе исследования были проанализированы все виды транспорта (личный, общественный, совместного пользования, велосипедный и пешеходный) на всех этапах взаимодействия жителя с системой: до, во время и после поездки. Было опрошено более 30 экспертов и 9600 жителей 24 городов.