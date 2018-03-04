Доходы Москвы от платных парковок выросли на 21%

Доходы от платных парковок идут в управы районов Евгений Разумный / Ведомости

Доходы Москвы от предоставления на платной основе парковок на автомобильных дорогах общего пользования и на внеуличной дорожной сети в 2017 г. составили 5,3 млрд руб., говорится в оперативных итогах исполнения бюджета Москвы. Это на 21% больше, чем в 2016 г.

Штрафы за правонарушения в области дорожного движения принесли в столичный бюджет 16,6 млрд руб. В 2016 г. поступления от таких штрафов составили 13,14 млрд руб. (рост на 26%).

Эти деньги для бюджета Москвы не очень большие, хотя с точки зрения любого другого субъекта, конечно, они существенные, указывает старший директор Fitch Ratings Владимир Редькин. Например, бюджет среднего субъекта ЦФО — примерно 40 млрд руб., то есть только поступления от парковок в Москве — это фактически их полбюджета.

Для Москвы парковки — элемент управления городом, нежели фискальный инструмент, считает Владимир Редькин. «Главная цель проекта платного парковочного пространства — не получение дохода, а упорядочение парковки, сокращение числа нарушений, создание благоприятной, комфортной среды для пешеходов, городского транспорта и автомобилистов», — подтверждает и представитель ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

Рост доходов от платной парковки в 2017 г. связан с тем, что в декабре 2016 г. на ряде улиц - там, где наблюдалась высокая загруженность парковочных мест, - были повышены тарифы, указывает представитель ГКУ АМПП. Сейчас максимальный тариф составляет 200 руб. в час. Кроме того, по словам собеседника «Ведомостей», в конце декабря 2016 г. произошло точечное расширение парковки на 206 улицах — «по просьбам жителей и муниципальных депутатов».

Первые платные парковки в центре города появились в 2013 г., на сегодняшний день эта зона расширилась практически до МКАД. Сегодня в городе 80 000 платных парковок в 85 районах города, в 36 парковка остается бесплатной.

Сергей Собянин сразу после назначения на пост мэра в 2010 г. назвал пробки одной из основных проблем Москвы. Первоочередной задачей называлось упорядочение парковочного пространства. «Нужно навести порядок с парковками в центре Москвы. Ни в одном городе мира не позволяют бросать машину "где хочу" — поперек тротуара, дороги, в таком хаосе никакой проблемы не решить», — рассказывал он в интервью «Ведомостям» в 2012 г.

За неоплаченную парковку грозит штраф в 2500 руб. За стоянку в неположенном месте — 3000 руб. Кроме того, увеличивается количество камер на дорогах Москвы, фиксирующих нарушения правил дорожного движения. В 2018 г. столичные власти планируют установку 500-700 новых комплексов фиксации нарушений ПДД в дополнение к уже имеющимся 1400, рассказывал в интервью «Ъ» заммэра Москвы Максим Ликсутов.

При этом власти продолжают сокращать количество парковочных мест в центре города. Пять лет назад, по данным департамента транспорта Москвы, внутрь Бульварного кольца приезжало и парковалось около 15 500 машин. Сегодня платных парковок там осталось вчетверо меньше — 3600. Собянин неоднократно сообщал, что с нехваткой мест город будет бороться только повышением стоимости парковки. В начале февраля в интервью «Комсомольской правде» он рассказал, что в некоторых районах столицы может увеличиться стоимость платной парковки: «Цены на парковку будут повышаться только в тех местах, где явно повышенный спрос и где, для того чтобы встать на парковку, приходится кружить. В этих местах необходимо повышать тариф таким образом, чтобы загрузка парковок не превышала 80%».

Доходы от платных парковок идут в управы районов, которые могут тратить полученные из бюджета средства на благоустройство районов, капитальный ремонт домов, «повышение пешеходной доступности метро», а также субсидировать установку шлагбаумов во дворах, прилегающих к платным парковкам, и т. д. Схема распределения средств выглядит довольно простой, но отследить, сколько денег поступает от парковок и как они расходуются, оказалось сложно, отмечала Контрольно-счетная палата Москвы, проверившая в 2015 г. создание и функционирование единого парковочного пространства.

В целом доходы Москвы по сравнению с 2016 г. выросли на 13,2% до 2,097 трлн руб., а расходы — на 20,7% до 2,095 трлн.

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