Как гражданам поучаствовать в бюджетном процессе
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Вы не пошли на выборы мэра или губернатора, депутатов регионального заксобрания или местного совета? Или пошли, но проголосовали за проигравших кандидатов? А может, вас не устраивает, как ведет себя поддержанный вами на выборах депутат или городской глава, которым вы, похоже, зря отдали свой голос? Все это печально, но совсем не означает, что до следующих выборов вам только и остается, что платить налоги, а решать, как их тратить, будут без вас чиновники и депутаты.
Представьте, что десятая часть средств бюджета вашего муниципалитета распределяется в процессе так называемого партиципаторного бюджетирования, т. е. прямого, без посредников в виде депутатов и чиновников всех уровней, участия граждан (они же налогоплательщики, работники и потребители – то есть изначальный источник всех «государственных» денег) в определении направлений расходования части средств местных и региональных бюджетов на конкретные предложенные ими проекты.
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