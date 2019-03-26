От редакции
Статья опубликована в № 4781 от 26.03.2019 под заголовком: Не токсичные, но опасные

Хорошие новости для Трампа, плохие для Москвы

Спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора для вмешательства в американские выборы, но зафиксировал сам факт российского вмешательства

Russiagate закончился: спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора Дональда Трампа и его окружения с Кремлем в деле вмешательства в президентские выборы 2016 г. и попыток президента помешать расследованию. Это хорошие новости для Трампа, но не для России, поскольку сам факт попыток вмешательства с российской стороны теперь считается подтвержденным, а значит, нельзя исключить появления новых американских санкций.

Само расследование, над которым команда Мюллера работала два года, пока остается засекреченным – о его содержании известно по четырехстраничному резюме, представленному в конгресс генпрокурором Уильямом Барром. Сообщение Барра разочаровало сторонников теории сговора Трампа и Кремля. Команда Мюллера не нашла подтверждений тому, что Трамп или кто-то из его окружения был в сговоре с Россией «в ее попытках повлиять на президентские выборы 2016 г.», подытоживает Барр результаты расследования, отмечая при этом, что два таких эпизода – «дезинформация и операции в соцсетях» российского Агентства интернет-исследований и взлом компьютеров и почты демпартии США «правительственными акторами» – команда Мюллера подтвердила. Право сделать вывод о виновности Трампа в препятствовании расследованию Мюллер предоставил самому Барру, который счел доказательства вины недостаточными для предъявления обвинения.

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