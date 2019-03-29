Чем опасна игра против Кремля на выборах

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Силовики – Следственный комитет и ФСБ – главные ньюсмейкеры последних дней: сначала экс-министру Михаилу Абызову, а следом экс-губернатору, экс-министру и экс-полпреду президента Виктору Ишаеву предъявлены обвинения в мошенничестве. Оба отставники, пусть и разных призывов, – их дела дают понять, что сегодня даже беспроблемная отставка не гарантирует спокойной жизни, особенно если «почетный пенсионер» в реальности остается активен в своем регионе и ведет там свою игру.

Ишаев в отличие от Абызова пришел во власть в кажущиеся сегодня бесконечно далекими 90-е: он возглавил Хабаровский край еще в 1991 г., а закончил карьеру на госслужбе министром – полпредом президента Дмитрия Медведева. Перейдя после отставки в 2013 г. на спокойное место советника – вице-президента «Роснефти», Ишаев, однако, сохранил влияние и власть в регионе, которым он руководил 18 лет, и в 2018 г. поддержал на губернаторских выборах не действующего губернатора, а его соперника от ЛДПР Сергея Фургала. Фургал выиграл выборы, хотя поначалу казался безобидным спарринг-партнером, – избиратели проголосовали против власти. Игру на другой стороне поля Кремль, похоже, и не простил Ишаеву – и показательное наказание для политика, в непростые для власти времена ведущего свою игру в регионе, должно стать внятным сигналом для тех, кто может задумать повторить опыт раскольника на осенних выборах, которые, как ожидают эксперты, тоже будут непростыми для Кремля (в самом Хабаровском крае тоже пройдут выборы, в том числе депутатов заксобрания и городской думы Хабаровска, а также довыборы в Госдуму). Уголовное дело – это эффектная, но крайняя мера: Виктору Толоконскому, тоже экс-губернатору и экс-полпреду, который накануне выборов губернатора в Новосибирской области стал советником потенциального кандидата от КПРФ Анатолия Локотя, хватило вызова в региональный СКР в качестве свидетеля по делу о мошенничестве. Следом за Толоконским, ушедшим с должности советника Локотя, от участия в кампании отказался и сам Локоть.