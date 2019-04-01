Импорт вместо импортозамещения

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Идея тотального импортозамещения, заявленная властями в 2014 г., похоже, не нашла поддержки у российских промышленников. Промпредприятий, закупающих импортное оборудование, за последние годы стало больше, а российское – меньше, свидетельствуют данные Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики (ЦКИ ВШЭ), приведенные в обзоре инвестиционной активности российских промышленных предприятий в 2018 г. Ситуация вернулась к докрымскому уровню 2014 г.

Инвестиционная активность промпредприятий проявилась в 2017 г., а в 2018 г. она укрепилась, пишут авторы обзора, опираясь на данные опросов руководителей проморганизаций, проводимых Росстатом, и обследования более 1000 предприятий в 30 регионах, проведенного в 2018 г. по заказу ВШЭ. В 2018 г. большинство промпредприятий – 47% – инвестировали в производство: активнее всего были добывающие производства – 67% (против 64% в 2017 г.), в обработке их доля, напротив, за год уменьшилась с 59 до 54%.