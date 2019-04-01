От редакции

Импорт вместо импортозамещения

Доля предприятий, закупающих импортное оборудование, растет несмотря на планы тотального импортозамещения

Идея тотального импортозамещения, заявленная властями в 2014 г., похоже, не нашла поддержки у российских промышленников. Промпредприятий, закупающих импортное оборудование, за последние годы стало больше, а российское – меньше, свидетельствуют данные Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики (ЦКИ ВШЭ), приведенные в обзоре инвестиционной активности российских промышленных предприятий в 2018 г. Ситуация вернулась к докрымскому уровню 2014 г.

Инвестиционная активность промпредприятий проявилась в 2017 г., а в 2018 г. она укрепилась, пишут авторы обзора, опираясь на данные опросов руководителей проморганизаций, проводимых Росстатом, и обследования более 1000 предприятий в 30 регионах, проведенного в 2018 г. по заказу ВШЭ. В 2018 г. большинство промпредприятий – 47% – инвестировали в производство: активнее всего были добывающие производства – 67% (против 64% в 2017 г.), в обработке их доля, напротив, за год уменьшилась с 59 до 54%.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике