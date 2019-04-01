Импорт вместо импортозамещения
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Идея тотального импортозамещения, заявленная властями в 2014 г., похоже, не нашла поддержки у российских промышленников. Промпредприятий, закупающих импортное оборудование, за последние годы стало больше, а российское – меньше, свидетельствуют данные Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики (ЦКИ ВШЭ), приведенные в обзоре инвестиционной активности российских промышленных предприятий в 2018 г. Ситуация вернулась к докрымскому уровню 2014 г.
Инвестиционная активность промпредприятий проявилась в 2017 г., а в 2018 г. она укрепилась, пишут авторы обзора, опираясь на данные опросов руководителей проморганизаций, проводимых Росстатом, и обследования более 1000 предприятий в 30 регионах, проведенного в 2018 г. по заказу ВШЭ. В 2018 г. большинство промпредприятий – 47% – инвестировали в производство: активнее всего были добывающие производства – 67% (против 64% в 2017 г.), в обработке их доля, напротив, за год уменьшилась с 59 до 54%.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}