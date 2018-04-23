Что не так с импортозамещением

Импортозамещение было заявлено Владимиром Путиным в 2014 г. как политика повышения конкурентоспособности российской продукции с целью вывода ее на мировой рынок для укрепления отечественной экономики. Но четыре года борьбы с импортозависимостью к качественному росту российского экспортного потенциала пока не привели, следует из данных мониторинга Центра конъюнктурных исследований (ЦКИ) ВШЭ.

Россия долго вступала в ВТО, продвигала идеи региональной интеграции, Таможенного союза, чередуя это с протекционистскими мерами в духе советской внешнеторговой политики. Чаша весов в пользу самоограничений склонилась после аннексии Крыма и введения санкций странами Запада против ряда российских компаний и секторов экономики.

Потребители заметили в первую очередь антисанкционные запреты на ввоз мяса, рыбы, молока, овощей и фруктов, но продуктами питания кампания замещения импорта не ограничивается. В 2014 г. правительство приняло план содействия импортозамещению в промышленности, согласно которому к 2020 г. предполагается резко снизить долю импорта, составлявшего 50–100%, в машиностроении, электроэнергетике, гражданской авиации, станкостроении, нефтегазовой отрасли, – от реакторов до офисных программ и оборудования для резки и упаковки хлебобулочных изделий (со 100% в 2014 г. до 50% к 2020 г.), следует из данных Минпромторга. На эти цели к концу 2016 г. было направлено 374,4 млрд руб. (из них почти 105 млрд – прямая господдержка). Местами планы даже перевыполняются, радовался в мае 2017 г. Дмитрий Медведев, доля импорта в радиоэлектронной промышленности к тому моменту сократилась до 54% вместо планировавшихся 69%. Импорт потребительских товаров в рознице, по данным Росстата, уменьшился с 42% в 2014 г. до 35% в 2017 г., продуктов питания – с 34 до 22%.

Этим показателям, наверное, можно радоваться, но главная задача импортозамещения буксовала. Нужно, чтобы наши товары в итоге стали «конкурентоспособными как по цене, так и по качеству, соответствовали мировым требованиям и стандартам», объяснял Путин в апреле 2017 г. на совещании в правительстве: «Импортозаместить всё и вся – нет такой цели у нас». Это же в феврале 2018 г. на Гайдаровском форуме повторил глава Минпромторга Денис Мантуров: «Осуществляя импортозамещение, мы не ставили перед собой задачу защиты внутреннего рынка. Нашей задачей был и остается выход на внешний, мировой рынок».

Однако с этим проблемы как раз остаются, следует из данных Минэкономразвития. Основу экспорта России составляют топливно-энергетические товары, металлы и изделия из них; в 2017 г. их удельный вес в экспорте даже вырос, а машин, оборудования, транспортных средств и продовольственных товаров – упал. Дело не только в цене – более чем двукратная девальвация рубля сильно подыграла российской продукции на внешнем рынке, – а в качестве. По итогам 2017 г. 64% руководителей предприятий заявили, что их продукция слабоконкурентна, отмечают аналитики ЦКИ в работе «Факторы, ограничивающие деятельность организаций базовых отраслей экономики в 2017 г.». И эта цифра в разные годы примерно одна и та же, уточняет директор центра Георгий Остапкович. Российская продукция остается малоконкурентной, но ее все равно реализуют на внутреннем рынке, что свидетельствует о низком уровне конкуренции по экономике в целом, говорится в исследовании.

Конкурентоспособность продукции во многом определяется доступностью не только импортных товаров, но и импортного оборудования для снижения производственных издержек, подчеркивает профессор РЭШ Наталья Волчкова. Импорт очень нужен российским предприятиям, которые хотят модернизироваться, обновлять свои основные фонды – коэффициент их износа по экономике в среднем 48,3%, отмечает Остапкович. На 1-м месте по износу – больше 50% – добывающая промышленность, на 2-м – здравоохранение, на 3-м – обрабатывающая промышленность. Оборудование в этих отраслях очень старое, они зависят от импортной продукции – в России либо нет ей аналогов, либо эти аналоги менее производительны и очень дороги в эксплуатационных расходах, говорит Остапкович. Российские экспортеры, импортирующие оборудование и технологии, примерно на 85% эффективнее экспортеров, заместивших импорт для собственных нужд, отмечает Волчкова.

Импортозамещение эту проблему не решает: на замещение оборудования уходит 3–4 года, за это время в мире наступает новый цикл обновлений. В итоге российская продукция будет в отстающих если не по качеству, то по цене точно. Более того, во многих базовых отраслях проблема конкурирующего импорта надуманна: больше всего российских производителей в последние годы ограничивает слабый внутренний спрос, нехватка финансов и отсутствие предсказуемых правил игры, а не импорт, следует из данных ЦКИ. Если стране нужен опережающий рост, то импортозамещать сегодняшние станки и оборудование не нужно – лучше покупать их за границей, что позволит конкурентно повышать производительность труда, говорит Остапкович. Импортозамещать нужно то, что будет востребовано в начале 2020-х гг., – тот же искусственный интеллект. Нынешняя политика импортозамещения лишь повышает риски технологического отставания и длительной стагнации, уверена Волчкова.