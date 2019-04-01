День высмеивания соседей

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Первое апреля – День смеха – в 2019 г. совпало с днем подведения итогов первого тура выборов президента Украины. Для ведущих ток-шоу на российских центральных каналах и официальных комментаторов это оказалось удачным совпадением: выборы у соседей, на которые у Москвы не было реальных возможностей повлиять, многие восприняли как повод высмеять саму идею свободных выборов и политической конкуренции.

День шуток начался еще накануне, вечером 31 марта, после закрытия украинских избирательных участков и обнародования результатов экзитполов, которые предсказали выход во второй тур актера Владимира Зеленского и со значительным отрывом действующего президента Петра Порошенко, не оставляя шансов на участие во втором туре пользовавшемуся репутацией пророссийского кандидата Юрию Бойко. Комментарии ведущих и гостей вечерних и ночных ток-шоу на центральных российских телеканалах варьировались от лобовых уничижительных («нет такой пошлости, которая на Украине не могла бы стать реальностью» на «России 1») до отчетливо иронических («бюллетень длиной в метр, где трудно найти кандидата» на «Первом канале»), а сами украинские выборы представали «фарсом», недостойным называться выборами, что, по мнению отдельных ораторов, свидетельствовало о провале постмайданного государства. Киеву ставили в вину отказ принять российских наблюдателей, нарушения права голоса живущих в России украинцев.