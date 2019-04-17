От редакции
Статья опубликована в № 4797 от 17.04.2019 под заголовком: Дорогой товарищ Сталин

Как товарищ Сталин снова стал дорогим и уважаемым

Рост положительных оценок Сталина свидетельствует о росте претензий к нынешнему руководству страны

Уровень положительных оценок Иосифа Сталина, нараставший у россиян последние 15 лет, достиг рекорда, превысив 50%, показал мартовский опрос «Левада-центра». Такой результат – не столько ревизия прошлого, но свидетельство растущих претензий к настоящему страны.

Уровень одобрения Сталина достиг в России максимума за все годы исследований с конца 1980-х: в марте 2019 г. суммарно «восхищение», «уважение» и «симпатию» к Сталину высказали 51% опрошенных «Левада-центром» против, например, 37% в 2016 г. Это не зависит от политических предпочтений: почитатели Сталина доминируют среди голосовавших на президентских выборах 2018 г. за популиста Владимира Жириновского (67%), коммуниста-предпринимателя Павла Грудинина (49%), главного исполнителя роли лидера нации Владимира Путина (52%). Такое распределение отражает ключевую причину роста одобрения Сталина – недовольство условиями своей жизни, бедностью, бесперспективностью и в целом положением дел в стране, отмечает социолог «Левада-центра» Карина Пипия. За последний год люди в разговорах с социологами стали чаще демонстрировать негативные ожидания, беспокойство ростом цен, вырос запрос на социальную справедливость. Поэтому с 45% в 2011 г. до 70% в 2019 г. выросла доля тех, кто считает положительной в целом роль Сталина в жизни нашей страны. Но абсолютное большинство, что важно, не хотели бы жить при Сталине.

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