Что общего у протестов в Екатеринбурге, Архангельске и Ингушетии
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Недовольство граждан тем, как с ними обращается власть – без обсуждения ставит перед фактом принятого ею, властью, решения, – прорывается наружу все чаще, и причиной для прорыва может стать что угодно.
В ночь с 13 на 14 мая многолетний конфликт вокруг строительства православного храма в Екатеринбурге перешел в острую стадию. Сначала восстановить храм Святой Екатерины, разрушенный в 1930-х, предполагалось на историческом месте, для чего пришлось бы снести фонтан, после протестов горожан от этого адреса отказались. Затем епархия предложила построить его на насыпном острове Городского пруда, но и против этого адреса горожане протестовали. Но и третья предложенная застройщиками площадка тоже оказалась – вот совпадение – одним из любимых горожанами мест отдыха: строительство потребовало бы вырубки больше 200 деревьев, и многие даже не возражавшие против появления в городе еще одного крупного храма (хотя неподалеку уже есть три собора) екатеринбуржцы были против строительства его конкретно «на Драме». Однако этот проект был утвержден: он должен стать подарком городу к 300-летию в 2023 г., его спонсируют владелец РМК Игорь Алтушкин и совладелец УГМК Андрей Козицын и поддерживает областная и городская власть.
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